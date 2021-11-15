Питання обрання нового керівника стало основним обговоренням на з'їзді "слуг". Рішення обрати Шуляк ухвалили на з'їзді.

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Шутяк стала головою партії "Слуга народу"

Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу",

– повідомила речниця партії "Слуга народу".

Речниця Юлія Палійчук пояснила, що кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду.

Нардеп Олександр Качура написав у телеграмі, що нардепка на з'їзді "Слуг народу" презентувала засади роботи на цій посаді.

Додав також, що "найближчим часом буде затверджено нову редакцію статуту та оновлено програму партії".

На посаду Шуляк пропонував Корнієнко

Саме Корнієнко пропонував Шуляк на посаду голови партії. Він казав, що політикиня – справжній боєць та досвічений управлінець. Їй вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Перший віцеспікер Ради переконаний, що Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

Які ще були претенденти

Раніше "слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі 24 каналу заявив, що ймовірними кандидатами на посаду нового голови партії є нардепи: Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко. Мовляв, саме вони найактивніші та "гідно продовжуватимуть справи Корнієнка".

Що відомо про кар'єру Олени Шуляк

Джерело: Вікіпедія