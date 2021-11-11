Гришина написала, що за рік вона встигла побувати міністеркою і соцполітики, і освіти, і юстиції. Також їй прогнозували посаду голови освітнього комітету Ради, КМДА та київського осередку "слуг".

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Моя політична кар'єра останнім часом розвивається дуже швидко… І ось сьогодні новий виклик – посада міністра культури! Дорогі друзі, колеги та журналісти! Вже чекаю на наступну серію,

– сказала Гришина.

Щоправда, чіткої відповіді Гришина про ймовірну посаду не дала.

Зверніть увагу! Ще у березні 2020 року ЗМІ писали, що Гришину можуть призначити на посаду міністерки освіти України. Зазначали, нібито провладна фракція підтримує таку кандидатуру.

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