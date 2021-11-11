Гришина написала, що за рік вона встигла побувати міністеркою і соцполітики, і освіти, і юстиції. Також їй прогнозували посаду голови освітнього комітету Ради, КМДА та київського осередку "слуг".
Важливо Ткаченко подав у відставку з посади очільника Мінкульта
Моя політична кар'єра останнім часом розвивається дуже швидко… І ось сьогодні новий виклик – посада міністра культури! Дорогі друзі, колеги та журналісти! Вже чекаю на наступну серію,
– сказала Гришина.
Щоправда, чіткої відповіді Гришина про ймовірну посаду не дала.
Що відомо про відставку Ткаченка
- Ткаченко подав у відставку з посади очільника Мінкульту. Заяву на звільнення політик написав 11 листопада.
- Основна причина – рішення уряду засіданні відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Ткаченко назвав такий крок "нелогічним".
- Також він не міг погодитись з тим, що на початку 2021 року уряд ухвалив рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Однак за кілька місяців міністерство отримало листа від прем'єра щодо відкликання подання на створення цих інституцій.
- Чутки про відставку Ткаченка з'явились ще у вересні. Тоді джерела писали, що політик начебто "не справляється зі своїми обов'язками, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак хоче бачити на цій посаді іншу людину".