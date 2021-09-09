Про те, що під Ткаченком хитається крісло міністра, видання повідомляє з посиланням на слова представника "Слуги народу".
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Ткаченка можуть звільнити з посади міністра
Видання пише, що у Ткаченка з'явилось кілька противників, які хочуть змістити його з посади. Зокрема, Єрмак бачить на посту очільника міністерства Ростислава Карандєєва, який поки що обіймає посаду держсекретаря Мінкульту.
Окрім того, завдяки діям заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Ткаченка забрали сферу туризму. Тепер вона перебуває під відповідальністю міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Мовиться про санаторії, готелі, культурні пам'ятки та інші об'єкти державного значення.
Співрозмовник з команди Зеленського також заявив, що Ткаченко пише дописи у соцмережах та виступає на ток-шоу, але зі своїми прямими обов'язками "не справляється".
Ткаченко класний у фейсбуці та у "Право на владу". А в реальному житті він не справляється,
– заявив співрозмовник видання.
Він уточнив, що у 2022 році з бюджету планують виділити гроші на реставрацію історичних пам'яток під "Велике будівництво: "Це великі проєкти та багато сумнівів, що Ткаченко з цим справиться. Тому віддають Кубракову".
Водночас втриматись міністру, додав "слуга народу", можуть допомогти конфлікти із міським головою Києва Віталієм Кличком.
Кадрові зміни в уряді: що відомо
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив, що наприкінці вересня 2021 року можна очікувати кадрові зміни в Кабміні. Депутати навіть підготували "внутрішній рейтинг" усіх міністрів.
- Також у партії заявляли, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.
- Згодом ще один нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда зробив гучну заяву про те, що у жовтні весь Кабмін відправлять у відставку. Однак з'ясувалося, що це лише його особиста думка, а не позиція партії.