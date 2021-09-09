О том, что под Ткаченко шатается кресло министра, издание сообщает со ссылкой на слова представителя "Слуги народа".
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Ткаченко могут уволить с должности министра
Издание пишет, что у Ткаченко появилось несколько противников, которые хотят сместить его с должности. В частности, Ермак видит на посту главы министерства Ростислава Карандеева, который пока занимает должность госсекретаря Минкульта.
Кроме того, благодаря действиям заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко у Ткаченко забрали сферу туризма. Теперь она находится под ответственностью министра инфраструктуры Александра Кубракова. Речь идет о санаториях, гостиницах, культурных достопримечательностях и других объектах государственного значения.
Собеседник из команды Зеленского также заявил, что Ткаченко пишет сообщения в соцсетях и выступает на ток-шоу, но со своими прямыми обязанностями "не справляется".
Ткаченко классный в фейсбуке и в "Право на власть". А в реальной жизни он не справляется,
– заявил собеседник издания.
Он уточнил, что в 2022 году из бюджета планируют выделить деньги на реставрацию исторических памятников под "Большое строительство: "Это большие проекты и много сомнений, что Ткаченко с этим справится. Поэтому отдают Кубракову".
В то же время удержаться министру, добавил "слуга народа", могут помочь конфликты с городским головой Киева Виталием Кличко.
Кадровые изменения в правительстве: что известно
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что в конце сентября 2021 года можно ожидать кадровые изменения в Кабмине. Депутаты даже подготовили "внутренний рейтинг" всех министров.
- Также в партии заявляли, что в отставку могут отправить министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и главу Министерства социальной политики Марину Лазебную.
- Впоследствии еще один нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда сделал громкое заявление о том, что в октябре весь Кабмин отправят в отставку. Однако выяснилось, что это лишь его личное мнение, а не позиция партии.