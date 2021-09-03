Не написав, але у відставку таки пішов міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На цьому нардепи під куполом зупинились, але чутки довгими коридорами ширилися й далі. Мовляв, це не всі, до кого у президента є питання, тому розслаблятися зарано.

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Ці чутки стосувалися міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра культури Олександра Ткаченка та очільниці мінсоцполітики Марини Лазебної. На чутках тоді все і закінчилось. Однак перед початком нового політичного сезону спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами.

"Прізвища і так лунають. Не думаю, що сьогодні їх треба озвучувати, але до низки міністрів є претензії як у ВР, так і у профільних комітетів, так і у суспільства. Тому деякі ротації у Кабміні я також прогнозую", – заявив Разумков.



Разумков сказав, що кадрові зміни в уряді будуть / Фото Getty Images

Перші кандидати на виліт

Якщо вже під куполом прогнозують, то зупинимось на цьому детальніше. Спробуємо зрозуміти, кого саме спікер мав на увазі й до якої низки міністрів можуть бути претензії у Верховної Ради.

Відповідь – майже до всіх, крім Михайла Федорова, що очолює Міністерство цифрової трансформації. Там все працює як годинник. Всі решта особливими показниками своє діяльності якось не виділяються.

Однак розпочати пропоную з чуток, які я вам озвучувала на початку. Першого, кого хотіли скинути з крісла, був міністр Малюська. Він, як стверджують джерела, встиг припасти до душі президенту Володимиру Зеленському, але, на біду, не знайшов спільної мови з людиною у керівництві державою Андрієм Єрмаком, тому його доля все ще під питанням.



Малюська, можливо, не подобається Єрмаку / Фото 24 каналу

Щодо міністра Ткаченка, то він, здається, побачив дим ще до того, як розгорілось полум'я, тому швиденько зорієнтувався.

"Він для себе знайшов цікаву роль. Воює із мером Києва Віталієм Кличком. Він публічно з ним, так сказати, свариться. І це подобається Офісу Президента", – зазначив журналіст Роман Кравець.

За що можуть звільнити міністра оборони

Наступний кандидат на виліт – міністр оборони Андрій Таран. На своїй посаді він з березня 2020 року. Тобто майже півтора року. За цей час не лише встиг потрапити у скандал з головнокомандувачем Збройних сил України, якого нещодавно звільнили, а й провалити оборонні закупівлі.

Таран на своїй посаді давав не дуже хороший результат, ним дуже не задоволений профільний комітет Верховної Ради. Вони окремо говорять що Таран ледь не ворог, бо він провалює все, що можна провалити,

– зазначив Кравець.

Можливо, його не звільнили, бо немає заміни. Проте навіть Ірина Верещук була не проти обійняти його посаду.

Також кажуть, що на крісло міністра Тарана свого часу завів Андрій Єрмак. Тому, як то кажуть, без коментарів.

Міністр запам'ятався лише фото з Кадировим

Ще один, кому рекомендували потихеньку починати збирати свої речі – міністр Олег Уруський. Якщо спитаєте, хто це, то я не маю вам про що розповісти. Уруський працює у Кабміні віцепрем'єром, тобто має бути другою людиною, правою рукою прем'єра Дениса Шмигаля.

Насправді віцепрем'єр запам'ятався спільною з Кадировим фотографією на оборонній виставці. Він стояв поруч з Рамзаном Кадировим на оборонній виставці. Пояснював це тим, що не вважає можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи невпевнену поведінку та слабкість української сторони.



Кадиров біля Уруського / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Шмигаля

"За Уруського можу сказати коротко, щоб не підставляти своїх джерел. Немає результатів хороших. Ніяк себе на цій посаді не проявив. Йому шукають заміну", – сказав Кравець.

Офісу Президента не подобаються заяви Марченка

Розбираємо спіч спікера Верховної Ради далі. Пропоную зупинитися на претензіях населення до міністрів. Скоріш за все, Разумков мав на увазі Міністра фінансів Сергія Марченка, який надто активно говорить про те, що грошей на всіх не вистачає.

Тому ми, люди яким за 35 років, на пенсію можемо не сподіватися. Все, що нам може запропонувати держава – це відкладати собі на старість. Це, можливо, гірка правда, але її точно не бажають чути в Офісі Президента. Однак звільнити Марченка, швидше за все, таки не встигнуть.

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"Заяви, які він робив, трошки похитнули його позиції. Я спілкувався з оточенням Марченка у серпні і вони давали зрозуміти, що залишаються", – зазначив Кравець.

Залишаються не в останню чергу через те, що за кілька тижнів до України має приїхати чергова місія Міжнародного валютного фонду.

Краще таки обрати менше зло

Над тим, у якого комітету можуть бути претензії до профільного міністра навіть думати довго не довелося. Це міністерка соціальної політики Марина Лазебна, у якої, як з'ясувалось, конфлікт з Галиною Третьяковою, яка теж дуже близька до Єрмака.

"Пам'ятаю, я навіть був на одному з "оф рекордсів" і вона з Єрмаком була як одна з учасниць ТКГ. Тобто вона з Єрмаком у хороших стосунках. А якщо ти з Єрмаком у хороших стосунках, то це дуже багато значить. Бо Андрій Єрмак один з найвпливовіших людей цієї влади", – розповів журналіст.



У Третьякової конфлікт із Лазебною / Колаж 24 каналу

Як на мене, якщо вже й обирати менше зло, то краще залишити на посаді Лазебну. Третьякова – не подарунок, тут навіть до ворожки не варто ходити. Лише нагадаю, як вона підтримувала підприємців під час карантину

"Має бути залізне правило. Ти сплатив податки – держава тобі допомагає. Якщо подивитися на ті програми, що йдуть за кордоном, то, наприклад, ФОПи в Німеччині сплатити 9 тисяч євро, отримали 5 чи 6. Навіть не 100%. Хочу подивитися на ФОП, який у нас сплатив 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно", – говорила Третьякова.

Крім того, називала дітей із малозабезпечених родин дітьми низької якості. Очевидно, що не це я б хотіла чути від хай навіть майбутньої міністерки соціальної політики.

Немає черги до Кабміну

Як би голосно ми тут не кричали, все одно буде так, як вирішить президент. Я пам'ятаю, що у нас парламентсько-президентська форма правління. Повірте, буде саме так, як вирішить гарант. Це знає лише він і то не точно.

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Головна загадка чи парадокс влади Зеленського у тому, що ми з вами ось тут говоримо, аналізуємо, вимальовуємо логіку, а завтра вранці раптово може з'явитися повідомлення про звільнення міністрів. Передбачити це просто неможливо. Саме тому з охочих потрапити у Кабмін наразі черга не стоїть.

Люди, можливо, бояться працювати у команді президента. Вони бачать, що до них ставляться як до ресурсу і якщо щось не сподобається президенту чи Андрію Єрмаку – дуже ймовірно, що тебе просто звільнять,

– наголосив Кравець.

"Також багато експертів не йде працювати у владу, бо спочатку ти погодишся на якусь посаду, а там все передумали й з тобою навіть не зв'язуються. Тобі сказали, що ти вже міністр. Минув тиждень, а там вже знайшли іншу людину і тебе про це не попередили", – додав він.

На відставку всього уряду сподіватись не варто, бо, як то кажуть, читайте правило перше.

"Мені здається, що зараз не те що немає лавки запасних, а вже навіть лавку винесли", – сказав журналіст.