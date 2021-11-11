Політик пояснив, що це трапилось через рішення Кабміну забрати Держкіно у міністерства. Про це Ткаченко написав у фейсбуці.

До теми Ткаченко йде у відставку з Міністерства культури, – ЗМІ

Ткаченко подав у відставку та пояснив причини

Сьогодні (мовиться про 11 листопада – 24 канал) написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики,

– пояснив Ткаченко.

Додав, що забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – "нелогічно". Він порівняв, мовляв це як "забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів".

"Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", – написав політик.

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