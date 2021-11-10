Ймовірно, що очільник відомства подасть заяву про відставку голові парламенту вже завтра, 11 листопада. Джерела розповіли, що стало для нього "останньою краплею".

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Все через позицію щодо відокремлення Держкіно

10 листопада уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Сталося це під час закритого засідання, повідомив співрозмовник видання. Й додав, зо Ткаченко дізнався про таке рішення постфактум, адже сам перебуває у відрядженні в Парижі. Там міністр бере участь у 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.