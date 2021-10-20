Натомість треба йти і щеплюватись, аби ситуацію не доводити до критичної. Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Він нагадав про новину, як у Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов'язані з коронавірусом. Хворі не були вакциновані.

Інтернетом поширюють фейки

Водночас інтернетом поширюються фейки про "шкідливість вакцин", 5G і "всесвітню змову".

"Дописувачів", які поширюють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк – тисни "скаржитись". Це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію,

– наголосив Ткаченко.

Тому міністр закликав вакцинуватись і закликати зробити це своїх рідних.

До речі! Ткаченко раніше закликав скаржитись на пости з рекламою підробних сертифікатів вакцинації.

Ситуація з вакцинацією в Україні: головне

За 19 жовтня в Україні щеплення зробили 226 587 громадян. Це – рекорд від початку пандемії.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Загалом від початку від початку вакцинальної кампанії отримали щеплення 8 207 903 українців.

У Дніпрі за день вакцинувалися майже 10 тисяч людей.

Як повідомили у KSE, кількість нових хворих на COVID-19 за добу Україні може перевищити 20,5 тисяч.

Текст публікації Ткаченка в телеграмі:

Останні тижні кожен ранок (як і пів року тому, коли був пік) я починаю з того, що передивляюся статистику по коронавірусу. А також – новини про COVID-19.

У регіонах, де червона зона, починаються величезні черги на вакцинацію. Але чекати поки регіон оголосять "червоним" – не варто. Варто йти і вакцинуватись, і таким чином не доводити ситуацію в окремих регіонах до критичної.

Як от новина, що у Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов'язані з COVID-19. Вони не були вакциновані, як і 95% пацієнтів, що лежать зараз в реанімаціях і вже звичайних – ковідних – палатах лікарень.

Водночас бачу дописи в соцмережах про "шкідливість вакцин", "про 5G" і "всесвітню змову". Я вважаю, що "дописувачів", які поширюють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах.

Побачив фейк – тисни "скаржитись". Це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію. Ну, і вже традиційне, – вакцинуйтесь і закликайте вакцинуватись своїх рідних та близьких. Нехай інформаційна кампанія на ТБ та в онлайні щодо цього вас додатково мотивуватиме на це.