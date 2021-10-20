В то же время надо идти и прививаться, чтобы ситуацию не доводить до критической. Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он напомнил о новости, как во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Больные не были вакцинированы.

В интернете распространяют фейки

В то же время в интернете распространяются фейки о "вреде вакцин", 5G и "всемирном заговоре".

"Авторов", которые распространяют ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк – жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию,

– подчеркнул Ткаченко.

Поэтому министр призвал вакцинироваться и призвать сделать это своих родных.

Кстати! Ткаченко ранее призвал жаловаться на посты с рекламой поддельных сертификатов вакцинации.

Ситуация с вакцинацией в Украине: главное

За 19 октября в Украине прививки сделали 226 587 гражданам. Это – рекорд с начала пандемии.

По информации Министерства здравоохранения 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

Всего с начала вакцинальной кампании получили прививки 8 207 903 украинца.

В Днепре за день вакцинировались почти 10 тысяч человек.

Как сообщили в KSE, количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине может превысить 20,5 тысячи.

Текст публикации Ткаченко в телеграме:

Последние недели каждое утро (как и полгода назад, когда был пик) я начинаю с того, что просматриваю статистику по коронавирусу. А также – новости о COVID-19.

В регионах, где красная зона, начинаются огромные очереди на вакцинацию. Но ждать пока регион объявят "красным" – не стоит. Стоит идти и прививаться, и таким образом не доводить ситуацию в отдельных регионах до критической.

Как вот новость, что во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с COVID-19. Они не были вакцинированы, как и 95% пациентов, которые лежат сейчас в реанимации и уже обычных – ковидных – палатах больниц.

В то же время вижу сообщения в соцсетях о "вреде вакцин", "о 5G" и "всемирном заговоре". Я считаю, что "авторов", которые распространяют ложную информацию, надо блокировать в соцсетях.

Увидел фейк – жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию. Ну, и уже традиционное, – вакцинируйтесь и призывайте вакцинироваться своих родных и близких. Пусть информационная кампания на ТВ и в онлайне по этому поводу вас будет дополнительно мотивировать на это.