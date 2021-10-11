Учителя в Нью-Йорке протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса. В США 4 октября 2021 года истек срок, который власти предоставили работникам госучреждений для иммунизации.

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Кто должен обязательно вакцинироваться в США

Обязательная вакцинация в Штатах является для работников:

общественных служб;

медицинских учреждений;

государственных школ;

домов престарелых.

Более того, работодатели, на чьих предприятиях работает более 100 человек, должны требовать от своих работников сертификаты прививки или же прохождения ПЦР-теста еженедельно.

Заметьте! Если условия не выполняют, то человека отправляют в неоплачиваемый отпуск. В некоторых городах США уже даже начали увольнять тех, кто не желает вакцинироваться.

В департаменте пожарной охраны в Беверли-Хиллз считают обязательную вакцинацию процессом, который стоит пройти. Глава отдела коммуникаций администрации Кит Стерлинг надеется, что работники поймут, что требование властей об иммунизации не является безосновательным.

"Работники чрезвычайных служб и медицинских учреждений непосредственно контактируют с людьми. Если они не вакцинированы, то это представляет угрозу как для них самих, так и для других людей", – рассказал Стерлинг.

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Американцы увольняются, чтобы не прививаться

Многие американцы считают требование обязательной вакцинации вмешательством в личную жизнь и нарушением прав человека. Кое-кто даже решил уволиться с работы еще до того, как истек срок для иммунизации.

Мы должны самостоятельно решать, что впрыскивать в наше тело,

– отметила работница школы в Нью-Йорке Таиша Ричардз.

Французские медики не хотят вакцинироваться

Негативного мнения о вакцинации придерживается и часть работников медучреждений Франции, которых тоже обязали привиться.

"Завтра я ухожу в вынужденный отпуск. Я не хочу поддаваться шантажу. Невозможно требовать вакцинироваться, шантажируя людей", – отметила медсестра Люсиль Брошар.

Справка. Во Франции ввели требование обязательной вакцинации для работников медучреждений и домов для пожилых людей еще в августе 2021 года. Им предоставили выбор: либо прививка, либо ПЦР-тест или антиген каждые 3 дня.

Платные ПЦР и антиген-тесты

До этого времени тесты во Франции оплачивало государство. Однако уже с 15 октября 2021 года тестирование для невакцинированных граждан станет платным.

За ПЦР-тест придется заплатить 44 евро, за тест на антиген – 22 евро. Дополнительные расходы ожидают не только невакцинированных работников медучреждений, но и других рядовых французов без прививки.

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Речь идет об обычных людях, которые захотят сходить на ужин в ресторан, посидеть с друзьями в баре или посмотреть премьеру Джеймса Бонда в кинотеатре, где на входе у посетителей проверяют медицинские пропуска. Это ввели еще летом 2021 года, а на этой неделе продлили до 15 ноября 2021 года.

Также действие медицинских пропусков распространили на подростков 12 – 17 лет. "У нас нет выбора. Если мы хотим, чтобы наш ребенок занимался спортом и ходил в библиотеку, то его надо вакцинировать", – подчеркнула жительница Парижа.



Протесты против вакцинации / Фото Agencja Gazeta

Канадцы не смогут путешествовать без вакцинации

У канадцев же пока есть выбор. Однако только до 30 октября 2021 года. За 3 недели люди должны определиться – вакцинироваться от коронавируса или нет. Если нет, то они не смогут путешествовать воздушным, водным и железнодорожным транспортами.

С конца октября 2021 года от путешествующих старше 12 лет потребуют паспорт вакцинации. Также с 7 октября в Канаде прививка стала обязательной для работников всех госучреждений.

Все федеральные госслужащие должны предоставить до конца октября доказательство вакцинации,

– подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вакцинация или вынужденный отпуск

В категорию обязательной вакцинации попадают не только работники госучреждений, но и военнослужащие, работники национальной почтовой службы, федеральных музеев и Национального Банка Канады. Всего более миллиона граждан. Если они не вакцинируются, то их отправят в вынужденный отпуск без зарплаты.

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Канада 7 в мире по количеству полностью привитых людей. В стране 2 дозы вакцины от коронавируса получили уже более 77% жителей. Введением обязательной прививки для госслужащих и паспортов вакцинации правительство стремится поднять показатель в 85%.