Учителі в Нью-Йорку протестують проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. У США 4 жовтня 2021 року завершився термін, який влада надала працівникам держустанов для імунізації.
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Хто має обов'язково вакцинуватись у США
Обов'язкова вакцинація у Штатах є для працівників:
- громадських служб;
- медичних закладів;
- державних шкіл;
- домів для літніх осіб.
Ба більше, роботодавці, на чиїх підприємствах працює понад 100 людей, мають вимагати від своїх працівників сертифікати щеплення або ж проходження ПЛР-тесту щотижня.
У департаменті пожежної охорони в Беверлі-Гіллз вважають обов'язкову вакцинацію процесом, який варто пройти. Глава відділу комунікацій адміністрації Кіт Стерлінг сподівається, що працівники зрозуміють, що вимога влади про імунізацію не є безпідставною.
"Працівники надзвичайних служб і медичних установ безпосередньо контактують із людьми. Якщо вони не вакциновані, то це становить загрозу як для них самих, так і для інших людей", – розповів Стерлінг.
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Американці звільняються, щоб не щепитися
Багато американців вважають вимогу обов'язкової вакцинації втручанням в особисте життя і порушенням прав людини. Дехто навіть вирішив звільнитися з роботи ще до того, як сплив строк для імунізації.
Ми маємо самостійно вирішувати, що вприскувати у наше тіло,
– зазначила працівниця школи в Нью-Йорку Таіша Річардз.
Французькі медики не хочуть вакцинуватись
Негативної думки про вакцинацію дотримується і частина працівників медустанов Франції, яких теж зобов'язали щепитися.
"Завтра я йду у вимушену відпустку. Я не хочу піддаватися шантажу. Неможливо вимагати вакцинуватися, шантажуючи людей", – відмітила медсестра Люсіль Брошар.
Платні ПЛР- та антиген-тести
До цього часу тести у Франції оплачувала держава. Проте вже з 15 жовтня 2021 року тестування для невакцинованих громадян стане платним.
За ПЛР-тест доведеться заплатити 44 євро, за тест на антиген – 22 євро. Додаткові витрати очікують не лише на невакцинованих працівників медзакладів, а й на інших пересічних французів без щеплення.
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Мовиться про звичайних людей, які захочуть сходити на вечерю у ресторан, посидіти з друзями в барі чи подивитися прем'єру Джеймса Бонда в кінотеатрі, де на вході у відвідувачів перевіряють медичні перепустки. Це запровадили ще влітку 2021 року, а цього тижня продовжили до 15 листопада 2021 року.
Також дію медичних перепусток поширили на підлітків 12 – 17 років. "У нас немає вибору. Якщо ми хочемо, щоб наша дитина займалася спортом і ходила до бібліотеки, то її треба вакцинувати", – наголосила мешканка Парижа.
Протести проти вакцинації / Фото Agencja Gazeta
Канадці не зможуть мандрувати без вакцинації
У канадців же поки є вибір. Проте лише до 30 жовтня 2021 року. За 3 тижні люди мають визначитися чи вакцинуватися від коронавірусу, чи ні. Якщо ні, то вони не зможуть подорожувати повітряним, водним і залізничним транспортами.
З кінця жовтня 2021 року від подорожувальників старших 12 років вимагатимуть паспорт вакцинації. Також від 7 жовтня у Канаді щеплення стало обов'язковим для працівників усіх держустанов.
Усі федеральні держслужбовці мають надати до кінця жовтня доказ вакцинації,
– наголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Вакцинація або вимушена відпустка
У категорію обов'язкової вакцинації потрапляють не лише працівники держустанов, а й військовослужбовці, працівники національної поштової служби, федеральних музеїв та Національного банку Канади. Усього понад мільйон громадян. Якщо вони не вакцинуються, то їх відправлять у вимушену відпустку без зарплати.
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Канада 7 у світі за кількістю повністю щеплених людей. У країні 2 дози вакцини від коронавірусу отримали вже понад 77% мешканців. Запровадженням обов'язкового щеплення для держслужбовців і паспортів вакцинації уряд прагне підняти показник у 85%.