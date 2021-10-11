Учителі в Нью-Йорку протестують проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. У США 4 жовтня 2021 року завершився термін, який влада надала працівникам держустанов для імунізації.

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Хто має обов'язково вакцинуватись у США

Обов'язкова вакцинація у Штатах є для працівників:

громадських служб;

медичних закладів;

державних шкіл;

домів для літніх осіб.

Ба більше, роботодавці, на чиїх підприємствах працює понад 100 людей, мають вимагати від своїх працівників сертифікати щеплення або ж проходження ПЛР-тесту щотижня.

Зауважте! Якщо умови не виконують, то людину відправляють у неоплачувану відпустку. У деяких містах США вже навіть почали звільняти тих, хто не бажає вакцинуватися.

У департаменті пожежної охорони в Беверлі-Гіллз вважають обов'язкову вакцинацію процесом, який варто пройти. Глава відділу комунікацій адміністрації Кіт Стерлінг сподівається, що працівники зрозуміють, що вимога влади про імунізацію не є безпідставною.

"Працівники надзвичайних служб і медичних установ безпосередньо контактують із людьми. Якщо вони не вакциновані, то це становить загрозу як для них самих, так і для інших людей", – розповів Стерлінг.

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Американці звільняються, щоб не щепитися

Багато американців вважають вимогу обов'язкової вакцинації втручанням в особисте життя і порушенням прав людини. Дехто навіть вирішив звільнитися з роботи ще до того, як сплив строк для імунізації.

Ми маємо самостійно вирішувати, що вприскувати у наше тіло,

– зазначила працівниця школи в Нью-Йорку Таіша Річардз.

Французькі медики не хочуть вакцинуватись

Негативної думки про вакцинацію дотримується і частина працівників медустанов Франції, яких теж зобов'язали щепитися.

"Завтра я йду у вимушену відпустку. Я не хочу піддаватися шантажу. Неможливо вимагати вакцинуватися, шантажуючи людей", – відмітила медсестра Люсіль Брошар.

Довідка. У Франції запровадили вимогу обов'язкової вакцинації для працівників медустанов і будинків для літніх осіб ще у серпні 2021 року. Їм надали вибір: або щеплення, або ПЛР-тест чи антиген кожні 3 дні.

Платні ПЛР- та антиген-тести

До цього часу тести у Франції оплачувала держава. Проте вже з 15 жовтня 2021 року тестування для невакцинованих громадян стане платним.

За ПЛР-тест доведеться заплатити 44 євро, за тест на антиген – 22 євро. Додаткові витрати очікують не лише на невакцинованих працівників медзакладів, а й на інших пересічних французів без щеплення.

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Мовиться про звичайних людей, які захочуть сходити на вечерю у ресторан, посидіти з друзями в барі чи подивитися прем'єру Джеймса Бонда в кінотеатрі, де на вході у відвідувачів перевіряють медичні перепустки. Це запровадили ще влітку 2021 року, а цього тижня продовжили до 15 листопада 2021 року.

Також дію медичних перепусток поширили на підлітків 12 – 17 років. "У нас немає вибору. Якщо ми хочемо, щоб наша дитина займалася спортом і ходила до бібліотеки, то її треба вакцинувати", – наголосила мешканка Парижа.



Протести проти вакцинації / Фото Agencja Gazeta

Канадці не зможуть мандрувати без вакцинації

У канадців же поки є вибір. Проте лише до 30 жовтня 2021 року. За 3 тижні люди мають визначитися чи вакцинуватися від коронавірусу, чи ні. Якщо ні, то вони не зможуть подорожувати повітряним, водним і залізничним транспортами.

З кінця жовтня 2021 року від подорожувальників старших 12 років вимагатимуть паспорт вакцинації. Також від 7 жовтня у Канаді щеплення стало обов'язковим для працівників усіх держустанов.

Усі федеральні держслужбовці мають надати до кінця жовтня доказ вакцинації,

– наголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Вакцинація або вимушена відпустка

У категорію обов'язкової вакцинації потрапляють не лише працівники держустанов, а й військовослужбовці, працівники національної поштової служби, федеральних музеїв та Національного банку Канади. Усього понад мільйон громадян. Якщо вони не вакцинуються, то їх відправлять у вимушену відпустку без зарплати.

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Канада 7 у світі за кількістю повністю щеплених людей. У країні 2 дози вакцини від коронавірусу отримали вже понад 77% мешканців. Запровадженням обов'язкового щеплення для держслужбовців і паспортів вакцинації уряд прагне підняти показник у 85%.