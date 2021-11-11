Гришина написала, что за год она успела побывать министром и соцполитики, образования и юстиции. Также ей прогнозировали должность председателя образовательного комитета Рады, КГГА и киевской ячейки "слуг".

Важно Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта

Моя политическая карьера в последнее время развивается очень быстро... и вот сегодня новый вызов – должность министра культуры! Дорогие друзья, коллеги и журналисты! Уже жду следующую серию,

– сказала Гришина.

Правда, четкого ответа Гришина о вероятной должности не дала.

Обратите внимание! Еще в марте 2020 года СМИ писали, что Гришину могут назначить на должность министра образования Украины. Отмечали, якобы провластная фракция поддерживает такую кандидатуру.

Что известно об отставке Ткаченко