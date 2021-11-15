За словами Корнієнка, політикині вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Окрім того, Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

Зауважте Сподіваюсь, це буде жінка, – Корнієнко про нову голову "слуг" та що хоче змінити у Раді

Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець,

– зауважив Корнієнко.

Політична кар'єра Шуляк: головне

Наразі Шуляк обіймає посаду заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу".

Також політикиня є заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Окрім того, Шуляк очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Зауважте! "Слуги народу" 15 листопада зберуться на з'їзд. Головним питанням буде обрання нового очільника партії. Також анонсували низку політичних заяв та звернень.