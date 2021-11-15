По словам Корниенко, политику уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив. Кроме того, Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.
Заметьте Надеюсь, это будет женщина, – Корниенко о новом главе "слуг" и что хочет изменить в Раде
Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец,
– заметил Корниенко.
Политическая карьера Шуляк: главное
- Сейчас Шуляк занимает должность заместителя главы депутатской фракции "Слуги народа".
- Также политик является заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Кроме того, Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.
Корниенко не возглавит политсилу
- В ноябре 2021 года Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы политсилы "Слуга народа". Все потому, что в октябре политика избрали на должность первого вице-спикера парламента.
- По словам Корниенко, деятельность оказалось очень трудно совмещать. Политик признался, что "видимо, недооценил насколько много нужно времени и усилий, для того, чтобы делать и парламентскую реформу, и налаживать качественную работу Верховной Рады".
- Корниенко также отметил, что не является человеком, который накапливает должности.