По словам Корниенко, политику уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив. Кроме того, Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.

Заметьте Надеюсь, это будет женщина, – Корниенко о новом главе "слуг" и что хочет изменить в Раде

Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец,

– заметил Корниенко.

Политическая карьера Шуляк: главное

Сейчас Шуляк занимает должность заместителя главы депутатской фракции "Слуги народа".

Также политик является заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме того, Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.

Заметьте! "Слуги народа" 15 ноября соберутся на съезд. Главным вопросом будет избрание нового главы партии. Также анонсировали ряд политических заявлений и обращений.

Корниенко не возглавит политсилу