Тепер депутата вважають одним з найбагатших в області. Оскільки раніше він був маловідомим політиком, на його декларацію не звернули увагу.
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Декларацію 36-річний підприємець Володимир Пачесний подав у липні, вказавши статки за 2019 рік. Згодом журналісти зібрали дані про депутатів усіх рад Сарненського району.
Що є в декларації
Пачесний зареєстрований у селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області, а його дружина Ірина Сергейчук з доньками живуть у Клесові на Рівненщині.
- Житло дружина має у селі Бармаки, що у передмісті Рівного – будинок площею майже 300 квадратних метрів. Іншого помешкання у декларації не зазначено.
- Також жінка має 2 земельні ділянки у Бармаках. У декларації вказані 2 авто LEXUS, машини 2010 та 2013 року випуску.
- У Сергейчук є кілька дорогоцінних шуб. Наприклад, з соболя за 420 тисяч гривень та 3 з норки за близько 200 тисяч кожна.
- Пачесний володіє дорогими годинниками: IWC за 560 тисяч гривень та PATEK PHILIPPE за 1,4 мільйона. Крім того, у нього є антикварна колекція радянських виробів, вартістю у 100 тисяч гривень.
Мільйони готівки та біткойни
Політик вказав у декларації 9,3 мільйона гривень готівки та 77 тисяч доларів. На рахунку в банку він має 1,4 мільйона гривень та 13,4 тисячі доларів. Дружина також має чимало готівки –2,2 мільйона гривень та 40 тисяч доларів.
- Чоловік вказав 500 акцій корпорації TESLA по 6160 грн кожна. Він купив їх 1 січня 2019.
- Також – 124 біткоїни, власником яких є з лютого 2013 року. Вартість своєї криптовалюти депутат оцінив всього у 73 920 грн. Однак станом на 8 листопада 2021 року, пише "Економічна правда" один біткоїн коштував 65 121 долар. Відтак загальна сума у біткойнах підприємці – близько 8 мільйонів доларів.