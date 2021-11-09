Теперь депутата считают одним из самых богатых в области. Поскольку раньше он был малоизвестным политиком, на его декларацию не обратили внимание.

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Декларацию 36-летний предприниматель Владимир Пачесный подал в июле, указав состояние за 2019 год. Впоследствии журналисты собрали данные о депутатах всех советов Сарненского района.

Что есть в декларации

Пачесный зарегистрирован в селе Гвоздавка Вторая Любашевского района Одесской области, а его жена Ирина Сергейчук с дочерьми живут в Клесове Ровенской области.

Жилье жена имеет в селе Бармаки, которое в пригороде Ровно – дом площадью почти 300 квадратных метров. Другое помещение в декларации не указано.

Также женщина имеет 2 земельных участка в Бармаках. В декларации указаны 2 авто LEXUS, машины 2010 и 2013 года выпуска.

У Сергейчук есть несколько драгоценных шуб. Например, из соболя за 420 тысяч гривен и 3 из норки около 200 тысяч за каждую.

Пачесный владеет дорогими часами: IWC за 560 тысяч гривен и PATEK PHILIPPE за 1,4 миллиона. Кроме того, у него есть антикварная коллекция советских изделий, стоимостью в 100 тысяч гривен.

Миллионы наличных и биткойны

Политик указал в декларации 9,3 миллиона гривен наличных и 77 тысяч долларов. На счету в банке он имеет 1,4 миллиона гривен и 13,4 тысячи долларов. Жена также имеет немало наличных – 2,2 миллиона гривен и 40 тысяч долларов.