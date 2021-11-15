На посту председателя партии Шуляк заменила Александра Корниенко. Ее кандидатура была единственной, которую рассматривали на съезде партии 15 ноября.

Важно "Слуги народа" избрали новую главу партии

Биография Елены Шуляк

45-летняя политик родилась в Киеве. По данным Википедии, высшее образование она получила в Украинском транспортном университете на факультете "Экономика и управление в строительстве". Степень магистра бизнес-администрирования Шуляк получила в Международном институте менеджмента. Во время обучения женщина проходила стажировку в лучших мировых учебных заведениях.

Кстати, в 2010 году будущий нардеп заочно училась на психолога в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Бизнес-карьера нардепа

Предпринимательскую деятельность Шуляк начала сразу после окончания вуза. В 1999 году она уже была владельцем ООО "Аудиторская фирма "Стандарт". С 2000 года "Стандарт" стала частью финансовой-промышленной группы Midland Group. Однако в июне 2016 года Шуляк вновь возглавила это общество.

До 2006 года новоизбранная глава "слуг" работала директором департамента аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности ФПГ Midland Group в Украине. В состав ФПГ входили 70 предприятий, среди которых:

"Запорожсталь",

"Запорожский железорудный комбинат",

"Запорожогнеупор",

"МД Групп",

"Трубосталь",

"Интертрансполис" и другие.

В 2007 году Шуляк назначили гендиректором компании Midland Development Ukraine. Кстати, перед тем структура Midland Developmen работала в России. Компания участвовала в проекте офисного центра Midland Plaza в Москве на Старом Арбате. В Киеве Midland Development Ukraine занимается реализацией проектов в сфере коммерческой недвижимости.

В течение 2014 – 2015 годов женщина возглавляла наблюдательный совет украинского строительного сообщества. В октябре 2017 года она стала соучредителем ООО "Криэйтор", занимающегося в Киеве предоставлением в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества. Кстати, доля активов Шуляк составляет 38,24%, ведь она внесла 38,62 миллиона гривен.

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В политику погрузилась недавно

Попасть в политику Шуляк впервые попыталась после Революции Достоинства. В 2014 году она баллотировалась в городской совет от партии "Демократический альянс". Тогда политик призвала к преодолению коррупции и упрощению условий ведения бизнеса в Киеве.

В 2015 году женщина подавалась на должность председателя Государственной фискальной службы, однако руководящее кресло не получила.

В Верховную Раду Шуляк попала после парламентских выборов 2019 года. Она выдвигалась как беспартийная. По данным движения "Честно", в избирательный список "Слуги народа" политик вошла по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука.

Попав в Верховную Раду нардеп работала:

зампред фракции "Слуга народа",

заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,

председателем межфракционного объединения нардепов "За Большую стройку",

представителем Кабинета министров в парламенте,

председателем Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при Президенте Украины с декабря 2020 года.

В парламенте Шуляк неоднократно заявляла о коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Эту структуру недавно окончательно ликвидировали.

Скандалы с участием нардепа

Журналисты несколько раз фотографировали дорогие аксессуары Шуляк в Верховной Раде. Среди них есть сумка Versace модели Virtus и серьги Van Cleef & Arpels Alhambra, которые якобы стоят 7 тысяч евро. Сама нардеп все обвинения назвала лицемерием.

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Если в обычной жизни ты носишь бренды, а потом приходишь в Раду, все резко снимаешь и начинаешь играть другую роль. Мне кажется, так нечестно,

– объясняла "слуга народа".

Она подчеркивала, что сумку ей подарил муж в 2008 году, поэтому она якобы никак не стоит 7 тысяч евро.

Кроме того, в июне 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку декларации Шуляк. Все потому, что система контроля агентства признала ее рисковой.

Бюро проверяет информацию о том, что нардеп является возможным конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова), и не передавала в управление корпоративные права в этой компании.

5 квартир и элитная машина: что задекларировала Шуляк

Электронную декларацию нардеп подала в марте 2021 года. В ней она указала:

5 квартир в Киеве площадью от 36 квадратных метров до 155 квадратных метров;

автомобиль Range Rover 2012 года выпуска;

автомобиль мужа BMW X6 2008 года выпуска;

корпоративные права у ООО "Криэйтор", Midland Development Ukraine, "Стандарт", общая стоимость которых оценена в 42 миллиона гривен;

около 1 миллиона гривен доходов за год, включая заработную плату в парламенте и тому подобное.

Обратите внимание! О личной жизни Елены Шуляк известно лишь то, что она замужем и воспитывает дочь Дарью.