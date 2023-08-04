Окупанти мають слабкі морські РЕБ: чи можуть росіяни глушити українські надводні дрони

Уранці 4 серпня Новоросійськ в Краснодарському краї, за словами місцевих жителів, нібито атакували морські дрони. Проте їхньою ціллю був російський десантний корабель "Оленегорський горняк".

Джерела в СБУ визнали, що саме це відомство здійснило атаку на російський корабель. Проте Росія має потужні засоби радіоелектронної боротьби наземного та повітряного базування. І з часом окупанти можуть знайти можливість глушити морські дрони. Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.

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Росіянам потрібен час

Якщо припустити, що морські дрони, якими було атакований російський корабель, відповідають сучасним технологічним вимогам, то вони можуть мати комбіноване керування.

Дрон може якусь частину своєї траєкторії рухатись заданим курсом, а коли здійснюється наведення на ціль, тоді він може бути наведений дистанційно оператором.

У росіян засоби радіоелектронної боротьби набагато потужніші саме наземного та повітряного базування. До такого рівня РЕБ морського базування ще треба "дорости". Хоча вони колись росіяни використовували досить "креативне" рішення.

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Свій зенітний комплекс "Тор" росіяни переставили на корабель й примотали його тросами, щоб він не з'їхав з палуби. У такий спосіб вони домагалися більшого захисту своїх кораблів від повітряних атак. І теоретично вони можуть це повторити,

– зазначив військовий експерт.

Для того, що їхній РЕБ морського базування досяг рівня тих, що вони використовують на суші та в повітрі, росіянам потрібен час. Крім того, через брак доступу до сучасних технологій і до комплектуючи, це завдання буде значно ускладнене.

"Можна очікувати, що рано чи пізно вони підтягнуть захист своїх кораблів до певної міри – на рівень своїх засобів РЕБ. Але до того моменту Україна має час – і його цілком достатньо – для того, щоб завдати росіянам максимальну шкоду", – наголосив Тарас Жовтенко.

"Оленегорський горняк" Це великий Це великий десантний корабель , що базується на Північному флоті Росії. Корабель брав участь у поромній переправі в тимчасово окупований Крим. Зокрема перевозив вантажі після другого удару по Кримському мосту, який було завдано 17 липня 2023 року.

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