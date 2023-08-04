У оккупантов слабые морские РЭБ: могут ли россияне глушить украинские надводные дроны
Утром 4 августа Новороссийск в Краснодарском крае, по словам местных жителей, якобы атаковали морские дроны. Однако их целью был российский десантный корабль "Оленегорский горняк".
Источники в СБУ признали, что именно это ведомство совершило атаку на российский корабль. Однако у России есть мощные средства радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования. И со временем оккупанты могут найти возможность глушить морские дроны. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.
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Россиянам нужно время
Если предположить, что морские дроны, какими был атакованный российский корабль, отвечают современным технологическим требованиям, то они могут иметь комбинированное управление.
Дрон может какую-то часть своей траектории двигаться по заданному курсу, а когда осуществляется наведение на цель, тогда он может быть наведен дистанционно оператором.
У россиян средства радиоэлектронной борьбы намного мощнее именно наземного и воздушного базирования. До такого уровня РЭБ морского базирования еще нужно "дорасти". Хотя россияне когда-то использовали достаточно "креативное" решение.
Есть ли у россиян возможность противостоять морским дронам: смотрите видео
Свой зенитный комплекс "Тор" россияне переставили на корабль и примотали его тросами, чтобы он не съехал с палубы. Таким образом, они добивались большей защиты своих кораблей от воздушных атак. И теоретически они могут это повторить,
– отметил военный эксперт.
Для того, что их РЭБ морского базирования достиг уровня тех, что они используют на суше и в воздухе, россиянам нужно время. Кроме того, за неимением доступа к современным технологиям и к комплектующим, эта задача будет значительно усложнена.
"Можно ожидать, что рано или поздно они подтянут защиту своих кораблей в определенной степени – на уровень своих средств РЭБ. Но к тому моменту у Украины есть время – и его вполне достаточно – для того, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб", – подчеркнул Тарас Жовтенко.
"Оленегорский горняк"Это большой десантный корабль, базирующийся на Северном флоте России. Корабль участвовал в паромной переправе во временно оккупированный Крым. В частности, перевозил грузы после второго удара по Крымскому мосту, который был нанесен 17 июля 2023 года.
Что известно об атаке морскими дронами Новороссийска
- В Новороссийске утром 4 августа местные жители сообщили о громких звуках взрывов. Впоследствии появилась информация, что якобы город был атакован морскими дронами.
- Позже в сети опубликовали видео якобы уничтожение морской цели в Новороссийске. А позже появилось видео, как подбитый десантный российский корабль "Оленегорский горняк" буксируют в порт в Новороссийске. Как сообщили российские военкоры, корабль имеет крен на левый борт.
- В то же время источники в СБУ подтвердили, что атака морскими дронами была осуществлена их силами вместе с ВМС Украины. По информации источников, "Оленегорский горняк" получил пробоину и не может выполнять боевые задания.