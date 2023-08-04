Источники в СБУ признали, что именно это ведомство совершило атаку на российский корабль. Однако у России есть мощные средства радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования. И со временем оккупанты могут найти возможность глушить морские дроны. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

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Россиянам нужно время

Если предположить, что морские дроны, какими был атакованный российский корабль, отвечают современным технологическим требованиям, то они могут иметь комбинированное управление.

Дрон может какую-то часть своей траектории двигаться по заданному курсу, а когда осуществляется наведение на цель, тогда он может быть наведен дистанционно оператором.

У россиян средства радиоэлектронной борьбы намного мощнее именно наземного и воздушного базирования. До такого уровня РЭБ морского базирования еще нужно "дорасти". Хотя россияне когда-то использовали достаточно "креативное" решение.

Есть ли у россиян возможность противостоять морским дронам: смотрите видео

Свой зенитный комплекс "Тор" россияне переставили на корабль и примотали его тросами, чтобы он не съехал с палубы. Таким образом, они добивались большей защиты своих кораблей от воздушных атак. И теоретически они могут это повторить,

– отметил военный эксперт.

Для того, что их РЭБ морского базирования достиг уровня тех, что они используют на суше и в воздухе, россиянам нужно время. Кроме того, за неимением доступа к современным технологиям и к комплектующим, эта задача будет значительно усложнена.

"Можно ожидать, что рано или поздно они подтянут защиту своих кораблей в определенной степени – на уровень своих средств РЭБ. Но к тому моменту у Украины есть время – и его вполне достаточно – для того, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб", – подчеркнул Тарас Жовтенко.

"Оленегорский горняк" Это большой Это большой десантный корабль , базирующийся на Северном флоте России. Корабль участвовал в паромной переправе во временно оккупированный Крым. В частности, перевозил грузы после второго удара по Крымскому мосту, который был нанесен 17 июля 2023 года.

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