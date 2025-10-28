"Шахеди" стають небезпечнішими за балістичні ракети, – Зеленський

Російські "Шахеди" після модернізації становлять для України ще більшу загрозу, ніж балістика. Водночас глава держави запевнив, що українські сили відповідатимуть на такі атаки.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чим українські сили збивають модернізовані "Шахеди"?

Глава держави розповів, що оновлені російські "Шахеди" становлять для України більшу загрозу, ніж балістичні ракети, проте запевнив, що українські сили будуть давати відповідь на такі атаки.

Він додав, що балістичні ракети збивають там, де стоять системи Patriot, а от перехопити велику кількість "Шахедів" на такій висоті значно проблематичніше. Тож українські сили застосовують усе доступне озброєння, починаючи від дронів-перехоплювачів та F-16, продовжуючи гелікоптерами. Також варто враховувати погодні умови.

І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо – авіація вже не так все бачить,

– розповів Зеленський.

В листопаді Україна планує вироблять близько 500 – 800 дронів-перехоплювачів на добу. Крім того, за словами президента, Україна має намір підготувати велику кількість операторів БпЛА – зокрема для роботи з перехоплювачами біля мобільних вогневих груп.

Також Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки – невдовзі планується збільшення бойового застосування ракет "Фламінго" та дронів-ракет "Рута".

Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували (застосовувати їх – 24 Канал) не по одній, по дві, по три, а серйозно... Ми йдемо до цього. Вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося.

– зазначив глава держави.

Неодноразові застосування таких ракет вже показували свою ефективність на полі бою.

