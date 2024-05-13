Зміни після 1 травня: чи треба оновлювати дані непридатним до служби та тим, хто знятий з обліку

Оновлений закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку мають упродовж 60 днів уточнити свої облікові дані. Чи стосується це тих людей, які визнані непридатними, або тих, хто уже не стоїть на обліку.

Зокрема, юрист Дмитро Дончак на порталі b2bconsult розповів, чи потрібно після 18 травня оновлювати дані особі, у якої у військовому квитку написано "визнаний непридатним зі зняттям з обліку".

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Експерт зазначив, що у випадку, якщо людина визнана непридатною з виключенням з військового обліку, тому їй не потрібно оновлювати дані у ТЦК.

"Ви вже не військовозобов'язаний, і не перебуваєте в запасі. Тому у вас немає обов'язку оновлювати свої дані", – зазначив Дмитро Дончак.

Чи треба проходити ВЛК

. Закон 3633, що набуває чинності з 18 травня, застосовується до призовників, військовозобов'язаних, військовослужбовців.

Юрист додав, що таким особам не потрібно оновлювати і довідку ВЛК, щоб отримати вклейку штрих-коду у військовий квиток.

Ваша довідка ВЛК - дійсна. Її непотрібно оновлювати. Вам непотрібно заново проходити медогляд. Але щоб остаточно вияснити це питання – зверніться в ТЦК з письмовою заявою щодо вклейки штрих-коду, – зауважив Дончак.

До заяви слід додати копію довідки ВЛК та копію військового квитка. При цьому юрист не виключив, що по результатах відповіді можливо прийдеться писати скаргу на протиправні дії працівників військкомату.

Статут "обмежено придатний" скасовано

Скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби в Україні, на думку юриста, неоднозначне рішення, яке замість подолання проблем може створити нові.

Дончак зауважив, що поділ всіх військовозобов'язаних лише на придатних і непридатних без проміжного статусу – суперечить світовій практиці. А також потенційно може навіть збільшити на фронті кількість військовослужбовців, які мають проблеми зі здоров'ям.