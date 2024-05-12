Документ датований 3 травня 2024 року. Бронювання продовжили ще на місяць.

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Кому продовжили бронювання

Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… Які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць,

– вирішив уряд.

Так влада продовжила бронювання залізничникам ще на місяць.

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