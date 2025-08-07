Якщо зараз Росію не зупинити, вона піде далі та буде залучати до свого війська вже українських чоловіків. Тому бути ухилянтом зараз та ховатись від ТЦК – це незрозуміла історія.

Таку думку 24 Каналу висловила операторка БпЛА Любов Шіпілюк, зауваживши, що вона не розуміє чоловіків, які не хочуть, щоб їх не чіпали. Водночас як молоді парубки рвуться боронити країну, як тільки вони стають повнолітніми.

Дивіться також "Не навчені спілкуватися з цивільними": військова омбудсменка закликала забрати ТЦК із вулиць

Ставлення до ухилянтів

Операторка БпЛА зазначила, що поки є Росія – в нас не буде того нормального життя, про яке ми мріємо. Бо усе втрачає сенс. Країна-агресорка прийде і буде вбивати: вбивати жінок, дітей – як вони вміють це робити. Чоловіки ж підуть воювати просто вже не за українців, а за росіян – і ніхто їх не питатиме.

Вона наголосила, що треба мати хоч якусь емпатію й цікавитися тим, що таке війна – це дуже важливо. У цивільному житті її ображає або болить найбільше, коли вона повертається до себе в село і чує історії про ухилянтів.

Наприклад, мама розповідає, що 40-річний дядько ховається в кущах, городах – тікає від ТЦК, щоб його не зловили, бо йому страшно. Бо він боїться. Я не знаю, що сказати… Але в мене, поваги до таких людей зовсім немає,

– підкреслила Шіпілюк.

Вона розповіла, що на цьому виїзді познайомилася з хлопцем – її побратимом, якому 18 років. Він, за словами операторки БпЛА, розумний, освічений, кмітливий, дуже такий – з любов’ю до України і до людей. Одного разу побратим сказав: "Все, мені 18 – я мушу йти в військо. Це мій обов’язок. Я – чоловік, я маю захищати свою сім'ю, свою майбутню родину. Бо мені вже два місяці, як 18 – я ухилянт. Я ще не в війську".

"У мене щирий захват від цього знайомства. Я думаю: оце – людина! Мені неприємно це слухати – що якийсь 18-річний хлопець іде воювати, бо він відчуває обов'язок. Він – чудова людина, справжній чоловік. А от людина, якій 40 років, у якої двоє вже дорослих дітей… Йому не хочеться. У нього навіть немає цього бажання – когось там захистити. Йому аби просто не чіпали. Мені це неприємно, що молоде покоління реально мусить, мусить усе це згрібати", – сказала вона.

Шіпілюк додала, що у цивільному житті вона також не переносить російську музику. Для неї ця недалекість виглядає мізерно, тому вона цього не розуміє.