Детальніше посадовиця розповіла в етері Громадського радіо, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можна знімати на відео представників ТЦК

Чому ТЦК треба забрати з вулиць?

За словами Решетилової, забрати представників ТЦК та СП із вулиць було її вимогою, відколи вона прийшла на посаду.

На думку омбудсменки, цих службовців потрібно було навчати комунікації з людьми, як це відбувалось із Національною поліцією на момент її створення у 2015 році. Однак наразі на це немає часу.

Немає часу відбирати їх (представників ТЦК – 24 Канал) чи оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з "нуля", із пораненнями, і ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць,

– пояснила Решетилова.

І додала – оповіщенням і доправленням військовозобов'язаних до ТЦК має займатися поліція.

Окрім того, правозахисниця отримує велику кількість звернень про те, що чоловіки просто зникають з вулиць, оскільки наразі в Україні не визначено, як потрібно фіксувати затримання й доставлення людини до ТЦК.

От їх (військовозобов'язаних – 24 Канал) затримали, доставили до ТЦК, відбирають телефони, і вони навіть не мають можливості повідомити рідних, де вони перебувають. Це проблема,

– сказала вона.

Чому виникають конфлікти?

Окремо посадовиця звернула увагу на ставлення до військовозобов'язаних у ТЦК, яке нібито має бути "більш людяним".

Я розумію, що немає часу. Я розумію, що туди часто потрапляють дуже агресивні військовозобов'язані, й це часто створює напружену ситуацію. Проте, треба про це думати,

– зазначила Решетилова.

За її словами, конфлікти виникають через невчасне оновлення військово-облікових даних, що порушує законодавство. Однак оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації – це обов'язок кожного військовозобов'язаного.

Потім вони (військовозобов'язані – 24 Канал) розказують, що неякісно пройшли ВЛК. Але ВЛК – це не глибинна діагностика. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, ви маєте до моменту мобілізації пройти всі ці діагностичні процедури й повідомити ТЦК…

– додала омбудсменка.

Нагадаємо, рішення ВЛК можна оскаржити досудовим порядком або в порядку адміністративного судочинства.