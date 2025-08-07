Детальніше посадовиця розповіла в етері Громадського радіо, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можна знімати на відео представників ТЦК
Чому ТЦК треба забрати з вулиць?
За словами Решетилової, забрати представників ТЦК та СП із вулиць було її вимогою, відколи вона прийшла на посаду.
На думку омбудсменки, цих службовців потрібно було навчати комунікації з людьми, як це відбувалось із Національною поліцією на момент її створення у 2015 році. Однак наразі на це немає часу.
Немає часу відбирати їх (представників ТЦК – 24 Канал) чи оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з "нуля", із пораненнями, і ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць,
– пояснила Решетилова.
І додала – оповіщенням і доправленням військовозобов'язаних до ТЦК має займатися поліція.
Окрім того, правозахисниця отримує велику кількість звернень про те, що чоловіки просто зникають з вулиць, оскільки наразі в Україні не визначено, як потрібно фіксувати затримання й доставлення людини до ТЦК.
От їх (військовозобов'язаних – 24 Канал) затримали, доставили до ТЦК, відбирають телефони, і вони навіть не мають можливості повідомити рідних, де вони перебувають. Це проблема,
– сказала вона.
Чому виникають конфлікти?
Окремо посадовиця звернула увагу на ставлення до військовозобов'язаних у ТЦК, яке нібито має бути "більш людяним".
Я розумію, що немає часу. Я розумію, що туди часто потрапляють дуже агресивні військовозобов'язані, й це часто створює напружену ситуацію. Проте, треба про це думати,
– зазначила Решетилова.
За її словами, конфлікти виникають через невчасне оновлення військово-облікових даних, що порушує законодавство. Однак оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації – це обов'язок кожного військовозобов'язаного.
Потім вони (військовозобов'язані – 24 Канал) розказують, що неякісно пройшли ВЛК. Але ВЛК – це не глибинна діагностика. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, ви маєте до моменту мобілізації пройти всі ці діагностичні процедури й повідомити ТЦК…
– додала омбудсменка.
Нагадаємо, рішення ВЛК можна оскаржити досудовим порядком або в порядку адміністративного судочинства.