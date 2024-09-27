В ГУР розповіли деталі операції на агрегатному заводі у Вовчанську

На момент захоплення ворогом агрегатного заводу на території об'єкта перебувало близько 80 окупантів. Однак більшості з них не пощастило – їх успішно ліквідували, решта потрапила до полону.

Про це LIGA.net розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс".

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Що розповіли у ГУР про зачистку

Як розповів Дмитро, на момент захоплення агрегатного заводу там перебувало близько 80 росіян, більшість вдалося ліквідувати. На фінальній стадії бійці змогли захопити близько двох десятків полонених, які "остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву" та здалися в полон.

Окупанти, зокрема, повідомили, що спецпризначенці ГРУ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі. Ба більше, командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів з дронів.

Українські захисники дізналися, що за час свого перебування на заводі російські загарбники змогли вирити собі в одному з підвалів колодязь для отримання ґрунтової води. Це дало їм змогу триматись в оточенні весь цей час, оскільки дрони не могли забезпечити всі потреби.

У нас є інформація, що були спроби копати підкопи з будівель у місці, де росіяни перебували до заводу. Для цього вони використовували своїх "зальотчиків", відказників, а також українських полонених,

– пригадує боєць.

Однією з найбільших проблем під час зачистки 30 будівель заводу були підвали та бункери, де окупанти тримали оборону. "Якщо порівнювати з усією історією нашої війни, навряд чи ми знайдемо подібні випадки захоплення промзони, обʼєкта такої складності за такий короткий термін", – додав він.

Проблемою також було обмежене використання артилерії. Близькість будівель і перебування українських і ворожих сил не дозволяла використовувати артилерію повною мірою через ризик дружнього вогню. Хоча росіян це ніяк не зупиняло.

Водночас через складну логістику та відрізаність річкою Вовча неможливим було залучення бронетехніки. Тож піхотним підрозділам доводилося самостійно затягувати вибухівку та "розбирати" будівлі, в яких перебували окупанти.