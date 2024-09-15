Операція у Курській області стимулювала Росію до обмінів полоненими, – ISW

Вже більш як місяць у Курській області триває операція Збройних Сил. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що цей факт стимулював Росію до обмінів.

Зокрема, лише за останні три дні в Україні відбулося два обміни полоненими. Від початку бойових дій у Курській області – вже. За цей час додому вдалося повернути 267 громадянина, серед яких вперше за понад рік були бійці "Азову".

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Обмін полоненими між Україною та Росією

Українська операція у Курській області, схоже, сприяла короткостроковому ефекту збільшення стимулів для Росії брати участь у обміні військовополоненими

У суботу, 14 вересня, Росія повернула Україні 103 полонених, у тому числі військових, які захищали "Азовсталь", службовців Нацполіції та Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту України та інших українських оборонців. Натомість Москва отримала захоплених у Курській області військових, що, ймовірно, були солдатами строкової служби.

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що операція під Курськом посилила переговорний потенціал України щодо обміну полоненими з Росією, після того, як Кремль послідовно відкидав спроби України вести переговори про обмін полоненими,

– пишуть аналітики.

Частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після початку операції українських військ у Курській області 6 серпня, коли обидві сторони обміняли загалом по 267 полонених під час трьох окремих обмінів.

Росія та Україна провели лише три інші обміни полоненими, які охопили приблизно 405 українських військовополонених та 423 російських військовополонених, у період з 1 січня по 6 серпня 2024 року.