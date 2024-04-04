Операція успішна: у Росії кажуть про збільшення охочих мобілізуватись після теракту в "Крокусі"

У російському концертному залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня відбувся теракт, внаслідок якого загинуло 144 особи. Після цього російське міноборони заявило про збільшення кількості охочих воювати в Україні.

Адже Кремль у причетності до атаки звинуватив Україну. Хоча насправді відповідальність за стрілянину взяла на себе "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Дивіться також У путінського режиму серйозна проблема: які наслідки теракту під Москвою

Чого досяг Путін терактом у "Крокусі"

Міністерство оборони Росії заявило 3 квітня, що російські військкомати зафіксували значне збільшення кількості осіб, які подали заявки на військову службу за контрактом по всій Росії,

– зауважили в ISW.

Аналітики пояснили, що у міноборони Росії сказали, що нібито за останні 10 днів:

контракти на військову службу захотіли підписати 16 тисяч росіян;

більшість претендентів вказали, що основний мотив підписання контракту – "помститися" за жертв у "Крокусі".

Якщо заяви міноборони Росії правдиві, то інформаційна операція Кремля могла бути успішною. Страх і нестабільність, які атака Ісламської держави (ІДІЛ) створила в російському суспільстві, могли спонукати деяких громадян Росії записатися на військову службу,

– пояснили аналітики.

За їхніми даними, мета створеної міноборони Росії "картинки" – переконати інших за принципом "стада" теж йти на війну в Україну. Так Росія прагне виправдати свої довгострокові військові зусилля в Україні.

Чого хотів досягти Кремль терактом у "Крокусі"