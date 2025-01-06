"Поки що Росія": чи може Курщина стати кінцем для Путіна у 2025 році

Західні ЗМІ пишуть, що Курська область може стати початком кінця для Владіміра Путіна у 2025 році. Він ставив окупантам завдання витіснити ЗСУ з Курщини до 7 січня. Також навряд чи ворогу це вдасться до 20 січня, дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Путіну абсолютно байдуже на величезні втрати російської армії, адже він досі при владі. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.

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Операція на Курщині – визначальна подія

Сергій Грабський зазначив, що Україна веде бойові дії в Курській області досить обмеженим контингентом Сил оборони. Основними завданнями цієї операції є максимальне відтягування туди бойового потенціалу ворога, максимальне завдання бойового ураження та знищення російського війська.

У такий спосіб ми говоримо про тактичні операції, які вписуються в концепцію маневрової оборони, а це концептуальне рішення на ведення бойових дій Сил оборони поза межами території України. Тому що нам немає потреби там триматися за кожний клаптик поки що російської території. Не знаю, як буде у майбутньому,

– сказав він.

Проведення такої операції з військового погляду має дуже велике значення. ЗСУ потужно дошкуляють ворогу. Недарма саме у Курській області Росія була змушена кинути у бій військовослужбовців Північної Кореї. Путін опинився у дуже незручній ситуації.

Кремлівський диктатор поставив завдання до 7 січня викинути усі підрозділи українських Сил оборони з Курщини. Крім того, навряд чи ворог зможе витіснити українські підрозділи до 20 січня, коли буде інавгурація Трампа. Проте, з іншого боку, для Путіна немає значення, скільки росіян гине кожного дня на фронті в Україні.

"Для нього все добре. Він отримав владу, про яку мріяв будь-який правитель тих земель, які зараз поки що називаються Російською Федерацією. При цьому не потрібно применшувати значущість Курської битви, якщо можна так її назвати, для подій українсько-російської війни. Це визначальна подія. Ця операція вже увійшла у підручники військової історії та оперативного мистецтва", – додав військовий експерт.