ОПК має стати одним з драйверів економіки, – Резніков окреслив контур української оборони

Нові підходи до військового обліку та військової освіти, скасування служби за призовом, створення високоприбуткових військових підприємств – це складові концепції реформування оборонного комплексу України, яку запропонував Міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це він розповів у статті "Контури української оборони майбутнього», опублікованій на сайті Інтерфакс-Україна.

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"Підготовку до формування абрису "армії майбутнього" ми почали ще рік тому – у червні 2022 року я підписав наказ щодо проведення огляду спроможностей ЗСУ. Огляд завершено. На підставі аналізу Міноборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України. На початку червня я передав цей документ на розгляд прем’єр-міністру України Денису Шмигалю. 5 липня під головуванням прем’єра було проведено нараду щодо програми реформ сектору безпеки та оборони "Український щит", під час якої колегам було представлено бачення Міноборони необхідних трансформацій. Після узгодження з колегами наші пропозиції стануть частиною дискусії щодо Української Доктрини, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, – пише Олексій Резніков.

Він наголошує, що Кремль перетворив на зброю все, на що мав вплив: енергоресурси, їжу, потоки мігрантів, кіберпростір, доступ до міжнародних організацій, атомну генерацію тощо. Відповідь світу на ці виклики буде глобальною. Складовою цієї відповіді буде визначення нового місця і ролі України у системі регіональної та глобальної безпеки. І перш за все – створення у діалозі з партнерами Future Force Concept для Сил оборони України, бачення української "армії майбутнього".

"Наша армія значною мірою змінилася. На жаль, цього не можна сказати про державну систему забезпечення оборони. Так, персональний військовий облік досі прив’язаний до місця роботи або навчання. Тобто ФОПи, самозайняті та безробітні де-факто випадають. Система "мобілізаційних завдань" на рівні галузей та територій… у ринкових умовах, умовах децентралізації дає збої та створює ґрунт для зловживань".

Потрібно змінити підходи до військового обліку, створення і підтримки резерву та мобілізації ресурсів та багатьох інших компонентів, які впливають на спроможності оборони. Облік військовозобов’язаних має бути повністю переведений в цифру. Функція обліку має бути відокремлена від функції підготовки резерву. Строкова служба буде скасована і замінена курсом інтенсивної базової військової підготовки для військовозобов’язаних,

– розповідає Олексій Резніков.

Також потребує реформування український ОПК, наголошує міністр.

Високоприбутковий український ОПК має стати одним з локомотивів досягнення мети "ВВП – 1 трильйон доларів". Самодостатність у забезпеченні озброєнням та військовою технікою є складовою реального суверенітету. Маємо самі виробляти все, що здатні. У нас є перевага – досвід бойового застосування зброї. З нами готові розвивати партнерство потужні виробники. Маємо скористатися цією нагодою, – наголошує Олексій Резніков.

"Для цього Україні потрібна нова стратегія розвитку ОПК, яка повинна враховувати світові тренди та економічні чинники. Необхідно відмовитись від радянської моделі, запрограмованої на збитковість і споживання ресурсів. Український ОПК має стати одним з драйверів економіки", – додає він.

Підсумком трансформації українського оборонного сектору, за словами Резнікова, має стати спроможність захистити країну від будь-яких можливих загроз.

Наші захисники і захисниці кожен день наближають перемогу і змінюють світ. Маємо бути готові до наслідків першими", – резюмує міністр.