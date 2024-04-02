В ОПУ жорстко відреагували на звинувачення в організації російського теракту

Росія вже офіційно звинуватила Україну у причетності до теракту в "Крокус Сіті Холі". Зокрема Владімір Путін брехав, що виконавці "рухалися в бік України" і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону".

В ефірі 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що росіянам не вдасться довести присутність України в цьому теракті, адже її просто не існує фізично, ідеологічно – ніяк. Це зрозуміло для всіх.

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Проте, за його словами, це набагато гірше, ніж просто пропагандистська складова – для самих росіян. Адже це такий нав'язливий стан. Тобто ці люди, і Путін, і Патрушев… Ми говоримо зараз про двох, звісно, що інші теж, але вони допрацьовують ці версії, на яких наполягають ці двоє. Так от – вони ненавидять Україну.

При тому, що були затримані відповідні (люди – 24 Канал) в Дагестані. Затримання йдуть паралельно в Таджикистані, Узбекистані та Киргизії. Тобто постійно десь знаходять людей, які так чи інакше мають відношення до глобального тероризму, який до України взагалі ніяк не відноситься,

– акцентував Михайло Подоляк.

"Ці люди абсолютно точно є або співорганізаторами, або фінансують, або очевидно промотують тероризм "іділівського" характеру", – додав радник голови ОПУ.

На додаток, крім розвідок європейських країн, крім розвідок Сполучених Штатів, – Росію попереджали, що офіційними підтверджено, представники Ірану.

В ІДІЛ-К постійно говорять та наполягають на тому, що для них Росія є ключовою мішенню. Вони продовжують працювати над розробкою таких стратегічних планів. Адже вони вважають, що Росія має відношення до руйнації концепції ІДІЛу і підтримки Талібану.

Міжнародний рівень

Михайло Подоляк зазначив, що в глобальному тероризмі так само є конкуренція, як на будь-яких інших ринках. Зокрема ІДІЛ конкурує з Талібаном. І відповідно Росія офіційно почала говорити про те, що вони будуть порушувати питання про зняття статусу терористичної організації з Талібану й наполягати на цьому на міжнародних майданчиках.

Це вказує на те, навіщо Росія використовує ці міжнародні майданчики. Навіть для того, наприклад, щоб знімати статуси терористичних організацій з відповідних терористичних організацій,

– наголосив Михайло Подоляк.

Все є очевидним в цьому теракті, хто скоїв, хто фінансував, хто промотує цей теракт. Крім того, він лякає низку країн, які розуміють, що це початок ренесансу того ж ІДІЛу, який начебто вже був зруйнований, в тому числі, після атак в Сирії.

Навіщо Росія звинувачує Україну

"Росія ж хотіла, як зробити? Ми вже не тільки агресор, але ми вже й жертва, на яку полюють в тому числі терористи з України, і тому давайте ви нам якесь там співчуття продовжуйте виказувати. Це не працює", – розповів радник голови ОПУ.

Він додав, що на внутрішньому пропагандистському ринку це виглядає вкрай недолуго. Адже одночасно з цим силовики відпрацьовують, наприклад, в тому ж Дагестані конкретних бойовиків. І це бачать люди, адже вони ж про це говорять публічно в себе в медіа.

Водночас 2 неадеквати з прізвищами Путін і Патрушев продовжують говорити "це ж українці",

– зазначив Михайло Подоляк.

Проте це люди з паспортами російськими, які відповідно чи мігранти, чи живуть, чи вже взагалі громадяни, чи мають постійну посвідку на проживання в Росії – відповідно мають комунікації в середньоазійських колишніх радянських республіках. Але все одно два неадеквати говорять, що це Україна.

"Це абсолютно точно вбиває навіть на внутрішньому ринку впливи цієї пропаганди. Вона настільки очевидно примітивна, що не працює навіть в Росії", – додав Подоляк.

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