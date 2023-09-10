"Може легко поїхати в Бразилію": Путіна не заарештують під час зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро
Джерело:Reuters
Російського диктатора Владімір Путіна не будуть заарештовувати, якщо він приїде у Бразилію на саміт G20. Його проведення заплановане на 2024 рік у Ріо-де-Жанейро.
Про це заявив чинний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у кулуарах саміту G20 у Делі під час спілкування з журналістами. Ба більше, він повідомив, що збирається особисто запросити Путіна.
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"Нізащо не заарештують"
Лула у відповіді журналістам наголосив, що російського диктатора не затримуватимуть у Бразилії, тому Путін може спокійно приїхати на саміт G20 у наступному році.
Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, а він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують,
– заявив він.
Варто наголосити, що Бразилія підписала Римський статут, який зобов'язує уряд виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Втім, Путін не такий сміливий й неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, на які його запрошували. Так, він не поїхав у Делі, де нині проходить саміт G20. Також російського диктатора запрошували на саміт БРІКС, який проходив у Південній Африці. Й хоча Путіна запевняли, що його не заарештують, але він не наважився виїхати за межі Росії.
Ордер на арешт Путіна: що відомо
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- За рішенням МКС, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут та визнали юрисдикцію МКС. Ордер на арешт російських президента та омбудсменки діятиме до кінця їхнього життя.
- У Росії згодом вирішилися "помститися" й висунули обвинувачення прокурору МКС Каріму Хану і судді Розаріо Сальваторе Айтале. Їх "звинуватили" у тому, що буцімто вони намагаються притягнути до відповідальності "завідома невинного".
- В українській розвідці припускають, що суд Гааги може видати ще один ордер на арешт Путіна. Мовиться про справу вагнерівців, адже російський диктатор визнав – терористичну організацію "Вагнера" фінансував російський уряд. Таким чином прокурори МКС цілком можуть розслідувати злочини терористів, серед яких вбивства цивільних та страти військовополонених, крізь призму того, що вагнерівці отримували гроші з російського бюджету за сприяння Путіна.