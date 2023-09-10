"Може легко поїхати в Бразилію": Путіна не заарештують під час зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро

Російського диктатора Владімір Путіна не будуть заарештовувати, якщо він приїде у Бразилію на саміт G20. Його проведення заплановане на 2024 рік у Ріо-де-Жанейро.

Про це заявив чинний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у кулуарах саміту G20 у Делі під час спілкування з журналістами. Ба більше, він повідомив, що збирається особисто запросити Путіна.

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"Нізащо не заарештують"

Лула у відповіді журналістам наголосив, що російського диктатора не затримуватимуть у Бразилії, тому Путін може спокійно приїхати на саміт G20 у наступному році.

Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, а він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують,

– заявив він.

Варто наголосити, що Бразилія підписала Римський статут, який зобов'язує уряд виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Втім, Путін не такий сміливий й неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, на які його запрошували. Так, він не поїхав у Делі, де нині проходить саміт G20. Також російського диктатора запрошували на саміт БРІКС, який проходив у Південній Африці. Й хоча Путіна запевняли, що його не заарештують, але він не наважився виїхати за межі Росії.

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