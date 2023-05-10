Тепер можна садити літак Путіна, – політик зі США сказав, як на диктатора вплинув ордер на арешт

Російський диктатор Владімір Путін хотів би їхати з візитами в інші держави і демонструвати, що він не є в міжнародній ізоляції. Але ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду серйозно обмежує йому можливості.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, ситуація з Південно-Африканською Республікою була дуже показовою.

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Там спершу оголосили, що можуть вийти із Римського статуту МКС, щоб Путін приїхав на саміт БРІКС. Однак згодом вони виключили таку можливість.

Ордер на арешт суттєво вплинув на Путіна

Як наголосив Рашкін, звісно, Путін потрапив в міжнародну ізоляцію після початку повномасштабної війни в Україні. Однак все одно у нього залишалася низка країн, де його могли б запросити.

Однак після ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду ця можливість стала надто ризикованою. Адже, щоб потрапити в деякі такі держави, потрібно летіти через інші країни, що визнають Римський статут МКС.

В деякі він навіть не може приїхати, бо доведеться перетнути кордони інших країн. А після того, що Лукашенко зробив з літаком, де летів Протасевич, виходить, що можна садити навіть літак Путіна? Він "відкрив ворота". Тепер можна будь-кому такі речі влаштовувати,

– зазначив Рашкін.

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На його думку, ордер на арешт дав можливість деяким країнам отримати причину, щоб не запрошувати Путіна.

Ордер на арешт Путіна: коротко