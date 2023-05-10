Теперь можно сажать самолет Путина, – политик из США сказал, как на диктатора повлиял ордер на арест

Российский диктатор Владимир Путин хотел бы ехать с визитами в другие государства и демонстрировать, что он не находится в международной изоляции. Но ордер на арест Международного уголовного суда серьезно ограничивает ему возможности.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, ситуация с Южно-Африканской Республикой была очень показательна.

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Там сначала объявили, что могут выйти из Римского статута МКС, чтобы Путин приехал на саммит БРИКС. Однако потом они исключили такую возможность.

Ордер на арест оказал существенное влияние на Путина

Как подчеркнул Рашкин, конечно, Путин попал в международную изоляцию после начала полномасштабной войны в Украине. Однако все равно у него оставался ряд стран, где его могли бы пригласить.

Однако после ордера на арест от Международного уголовного суда эта возможность стала слишком рискованной. Ведь, чтобы попасть в некоторые такие государства, нужно лететь через другие страны, признающие Римский статут МКС.

В некоторые он даже не может приехать, потому что придется пересечь границы других стран. А после того, что Лукашенко сделал с самолетом, где летел Протасевич, выходит, что можно сажать даже самолет Путина? Он "открыл врата". Теперь можно кому-либо такие вещи устраивать,

– отметил Рашкин.

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По его мнению, ордер на арест дал возможность некоторым странам получить повод, чтобы не приглашать Путина.

Ордер на арест Путина: коротко