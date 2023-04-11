Франзуцькі юристи, які добились ордеру на арешт Путіна, розповіли, як їм це вдалося
Джерело:Bild
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні. Подія сталась ще 17 березня.
Видання пише, що ініціаторами цього рішення стали французькі юристи Еммануель Дауд та Габріель Себба. Вони та їхні колеги в одному з адвокатських бюро Парижа почали розслідування щодо депортації українських дітей до Росії.
До теми Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
Затримати Путіна наразі буде складно
Юристи знаходили відповідну інформацію у ЗМІ, виступах кремлівського диктатора та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, які відкрито розповідали про свої злочини, про примусове вивезення дітей повідомляли й благодійні організації.
Згодом результати розслідування юристи передали до Гааги.
Для нас стало великою несподіванкою, що цей крок призвів до видачі ордера на арешт вже зараз,
– каже Дауд.
Попри успішне розслідування, Дауд і його колеги вважають, що заарештувати Путіна та Львову-Бєлову спочатку буде важко на практиці. 123 країни світу визнали суд у Гаазі та зобов'язалися за можливості видати розшукуваних до суду.
Однак якщо держава не хоче заарештовувати Путіна, вона може послатися на імунітет глав держав згідно зі звичаєвим міжнародним правом – подібні випадки траплялися в минулому. Дауд також вважає, що і Путін, і Львова-Бєлова можуть бути притягнуті до відповідальності лише "якщо зміниться політична ситуація в Росії".
На щастя, ордер діє довічно.
Деякі країни відмовились арештовувати Путіна: що відомо
- Незадовго після видання ордера Угорщина заявила, що не планує заарештовувати Владіміра Путіна, якщо він до них приїде. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що для цього буцімто не буде законних підстав. За його словами, Римський статут не був інтегрований в угорську правову систему.
- Угорщина також не підтримала спільну заяву ЄС про міжнародний ордер на арешт російського диктатора. Країна заблокувала спільну заяву, користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень Європейського Союзу.
- Арештовувати президента країни-агресорки Путіна у Вірменії також не збираються. Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією". Влада країни стверджує, що "прислухалась" до побоювань Кремля.