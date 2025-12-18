"Орешник" нібито розгорнули у Білорусі: чому це загроза не лише для України

Олександр Лукашенко заявив про те, що систему "Орешник" вже поставили на бойове чергування на території Білорусі. Перед тим російський диктатор переконував, що це озброєння запрацює до кінця 2025 року.

Насправді погрози з боку Росії та Білорусі зараз спрямовані не проти Києва. Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, додавши, що всю російську зброю ми вже побачили й на собі відчули.

Читайте також Росія планує модернізувати "Орешник" та наростити серійне виробництво, – розвідка

Кому насправді погрожує Росія "Орешником"?

Однозначно, що ця зброя не для Києва. Західні медіа намагаються відвернути від себе цю загрозу, бо упродовж останніх тижнів Росія спрямовує свій тиск саме на західну аудиторію.

Ми чули заяви Путіна про те, що Європа нібито збирається нападати на Росію, тому потрібно готуватися. Також був виступ перед військовими й озвучене завдання міністру оборони поставити на бойове чергування комплекси С-500. Їх використовують для відбиття ракет типу "Орешник", тобто для балістичних ракет середньої дальності.

Звичайно, Європа не володіє такою зброєю. А росіяни лякають заявами Лукашенка, бо самі поки не готові погрожувати ракетним озброєнням Європі. Цю функцію виділили білоруському диктатору,

– зауважив Сергій Кузан.

До цього ми бачили намагання Кремля саботувати мирні перемовини. Продовжуються заяви про те, що вони хочуть повної окупації України. Тому нічого нового у ядерному шантажі немає.

Довідково! Міжконтинентальна балістична ракета "Орешник" максимально може летіти на понад 5 тисяч кілометрів. Вона є модифікованою версією старих радянських розробок. Росія вперше використала її по Дніпру у листопаді 2024 року.

Заяви Лукашенка тільки підтверджують накопичення значних сил Росії. До того ж мовиться про балістику, яка може досягнути будь-якого місця Європи. Уже є заява одного з членів парламенту Німеччини про те, що росіяни тримають в Білорусі контингент, який складається з 350 – 360 тисяч осіб.

"Отже, всі ці заяви мають на меті найперше залякати Європу, бо українців такими речами вже не залякаєш", – наголосив Сергій Кузан.

Звісно, акценти змінюються, риторика Кремля стає жорсткішою. Вона неприпустима щодо європейців, які мають нарешті показати Росії, що їхню єдність неможливо підірвати.

Що відомо про розміщення "Орешника" у Білорусі?