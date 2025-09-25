У четвер, 25 вересня, самопроголошений білоруський президент зробив нову заяву про розгортання "Орешніка". Зброя нібито вже прямує до його країни.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на агентство "БелТА". Олександр Лукашенко запевнив, що "все буде нормально".

Що Лукашенко заявив про "Орешник"?

Раніше Лукашенко та Володимир Путін висловили готовність у 2025 році розмістити комплекс "Орешник" та інше нібито новітнє російське озброєння на білоруській території.

25 вересня на полях Глобального атомного форуму в Москві журналісти поцікавилися станом справ.

Уже в дорозі ("Орешник" – 24 Канал). Все буде нормально,

– відповів президент Білорусі.

Також він назвав "блискучою" ініціативу Путіна щодо продовження двостороннього договору Росії та США щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який закінчується 5 лютого 2026 року.

Окрім того, Лукашенко натякнув на "вісточки" від американців, які планує передати Путіну.

Зверніть увагу! В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив мету Білого дому, який дедалі активніше співпрацює із самопроголошеним президентом Білорусі. На думку експерта, країну використовують як "полігонний майданчик для переговорів" між США та Росією. Також ймовірно, що одна з тем, яку американська делегація обговорювала з Лукашенком – уникнення будь-яких його агресивних дій проти сусідніх країн, зокрема України.

Що відомо про розгортання "Орешника" в Білорусі?