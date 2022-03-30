Окупанти підірвали свій БТР, а потім спалили пункт пропуску на Сумщині: які були мотиви

Російські окупаційні війська на Сумщині 29 березня влаштували сплановану провокацію. Вони підірвали свій БТР, щоб зробити картинку для ворожої пропаганди.

Після цього загарбники нібито вирішилися помститися. Тому пішли та спалили український прикордонний пункт пропуску.

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Як завжди, працюють над брехнею

Про це розповів у своєму зверненні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він пояснив, що окупанти заявили: їхній бронетранспортер нібито "знищили українці".

Це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ. Вони, начебто, аби помститися українцям, спалили український пункт пропуску на кордоні з орками,

– сказав Живицький.

Наразі невідомо, чи є постраждалі серед українських прикордонників. Також посадовець додав, що в цей день згорів склад боєприпасів у Бєлгороді. Він припустив, що його цілеспрямовано знищили місцеві жителі, які не хочуть продовження війни проти України.

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