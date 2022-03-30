Після цього загарбники нібито вирішилися помститися. Тому пішли та спалили український прикордонний пункт пропуску.

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Як завжди, працюють над брехнею

Про це розповів у своєму зверненні голова Суської ОВА Дмитро Живицький. Він пояснив, що окупанти заявили: їхній бронетранспортер нібито "знищили українці".

Це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ. Вони, начебто, аби помститися українцям, спалили український пункт пропуску на кордоні з орками,

– сказав Живицький.

Наразі невідомо, чи є постраждалі серед українських прикордонників. Також посадовець додав, що в цей день згорів склад боєприпасів у Бєлгороді. Він припустив, що його цілеспрямовано знищили місцеві жителі, які не хочуть продовження війни проти України.

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