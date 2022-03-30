После этого захватчики якобы решили отомстить. Поэтому пошли и сожгли украинский пограничный пункт пропуска.

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Как всегда, работают над ложью

Об этом рассказал в своем обращении глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он объяснил, что оккупанты заявили: их бронетранспортер якобы "уничтожили украинцы".

Это была предварительно спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ. Они, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками,

– сказал Живицкий.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди украинских пограничников. Также чиновник добавил, что в этот день сгорел склад боеприпасов в Белгороде. Чиновник предположил, что его целенаправленно уничтожили местные жители, которые не желают продолжения войны против Украины.

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