В останні хвилини шкільного матчу: у США під час стрілянини поранили 4 людей

У штаті Алабама під час футбольного матчу середньої школи сталась стрілянина. Поранення отримали щонайменше 4 людей.

Стрілянина почалась в останні хвилини матчу не на самому стадіоні, а на західній рампі при виході. Матч з американського футболу відбувався між старшими школами Вігора і Вільямсона.

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Постраждалий від стрілянини у при смерті

Під час стрілянини люди почали тікати у пошуках укриття. Правоохоронці виявили 4 гільзи, а пострілів, на думку поліціянтів, було всього 7. На місце події одразу прибула велика кількість аварійних служб.

У 2019 році на цьому ж стадіоні США теж трапилась стрілянина, проте масштабніша. Тоді загинули 9 людей.

Начальник поліції міста Мобіл Пол Прайн повідомив, що у результаті стрілянини поранені 4 людини – 3 чоловіки й 1 жінка. Один із постраждалих отримав смертельні травми. Його в критичному стані доставили в лікарню. Двоє з жертв були неповнолітніми.

Стадіон після стрільби: дивіться відео Apple Daily

Прайн зазначив, що мотиви стрільби ще невідомі. Поліція нікого не арештувала.

Двоє можливих підозрюваних утекли з місця події на автомобілі. За попередньою інформацією, стріляв із них лише хтось один. Утікачів уже оголосили в розшук.

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