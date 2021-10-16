В останні хвилини шкільного матчу: у США під час стрілянини поранили 4 людей
Джерело:BNO News
У штаті Алабама під час футбольного матчу середньої школи сталась стрілянина. Поранення отримали щонайменше 4 людей.
Стрілянина почалась в останні хвилини матчу не на самому стадіоні, а на західній рампі при виході. Матч з американського футболу відбувався між старшими школами Вігора і Вільямсона.
Постраждалий від стрілянини у при смерті
Під час стрілянини люди почали тікати у пошуках укриття. Правоохоронці виявили 4 гільзи, а пострілів, на думку поліціянтів, було всього 7. На місце події одразу прибула велика кількість аварійних служб.Зверніть увагу! У 2019 році на цьому ж стадіоні США теж трапилась стрілянина, проте масштабніша. Тоді загинули 9 людей.
Начальник поліції міста Мобіл Пол Прайн повідомив, що у результаті стрілянини поранені 4 людини – 3 чоловіки й 1 жінка. Один із постраждалих отримав смертельні травми. Його в критичному стані доставили в лікарню. Двоє з жертв були неповнолітніми.
Стадіон після стрільби: дивіться відео Apple Daily
Прайн зазначив, що мотиви стрільби ще невідомі. Поліція нікого не арештувала.
Двоє можливих підозрюваних утекли з місця події на автомобілі. За попередньою інформацією, стріляв із них лише хтось один. Утікачів уже оголосили в розшук.
Схожі випадки: коротко
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