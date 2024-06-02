Не сподівались повернутись за парти: у харківській метрошколі пролунав останній дзвоник

Внаслідок російських масових обстрілів Харкова, у місті розпочали створювати безпечні місця для навчання, щоб учні мали можливість відвідувати уроки офлайн. Цього року для випускників харківських шкіл організували сюрприз – запросили відсвяткувати останній дзвоник за шкільними партами у метрошколі.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що у Харкові продовжують жити й вчитись 60 тисяч учнів. Для них створюють безпечні підземні школи, адже це єдина можливість вчитися за партами та бути поруч зі своїми однолітками.

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Випускний у метрошколі

За словами кореспондентки, діти дуже вдячні за можливість відчути такі бентежні та приємні емоції перед завершенням школи.

Більшість із них не сподівалися повернутись за парти та почути звуки останнього дзвоника,

– зазначила Анна Черненко.

У департаменті освіти міської ради Харкова повідомили, що ще одну станцію метро мають обладнати під школу. Також є план, щоб за літо збудувати ще кілька підземних навчальних закладів, аби з вересня за партами сиділо якомога більше дітей.

Коли ми перейшли на дистанційне навчання, то вже не було мрій, що зможемо вчитися очно. Завдяки цій ініціативі, нам організували останній дзвоник. Це дійсно свято,

– сказала учениця метрошколи.

Школи у Харкові