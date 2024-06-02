Не надеялись вернуться за парты: в харьковской метрошколе прозвучал последний звонок

Вследствие российских массовых обстрелов Харькова, в городе начали создавать безопасные места для обучения, чтобы ученики имели возможность посещать уроки оффлайн. В этом году для выпускников харьковских школ организовали сюрприз – пригласили отпраздновать последний звонок за школьными партами в метрошколе.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в Харькове продолжают жить и учиться 60 тысяч учеников. Для них создают безопасные подземные школы, ведь это единственная возможность учиться за партами и быть рядом со своими сверстниками.

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Выпускной в метрошколе

По словам корреспондента, дети очень благодарны за возможность почувствовать такие волнующие и приятные эмоции перед завершением школы.

Большинство из них не надеялись вернуться за парты и услышать звуки последнего звонка,

– отметила Анна Черненко.

В департаменте образования городского совета Харькова сообщили, что еще одну станцию метро должны оборудовать под школу. Также есть план, чтобы за лето построить еще несколько подземных учебных заведений, чтобы с сентября за партами сидело как можно больше детей.

Когда мы перешли на дистанционное обучение, то уже не было мечты, что сможем учиться очно. Благодаря этой инициативе, нам организовали последний звонок. Это действительно праздник,

– сказала ученица метрошколы.

Школы в Харькове