Это уже не первый удар по образовательному учреждению. К счастью, обошлось без пострадавших людей и животных. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала на месте попадания и пообщалась с работниками комплекса и местными властями.

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Что было на территории комплекса

Уничтоженное россиянами здание конного комплекса не имело никакого отношения к военной инфраструктуре. После освобождения Харьковщины от российских оккупантов это заведение начало восстанавливаться.

Среди прочего, здесь проводили иппотерапию и другие реабилитационные мероприятия для детей. Чудом сохранились кубки и медали, видимо, спасатели смогли не допустить огонь в несколько помещений. Другие – к сожалению, разрушены.

Накануне майского наступления на север Харьковщины, сотрудники заведения и неравнодушные люди эвакуировали более 30 академических и спортивных лошадей, которых приютили в селе Дедовцы на Черниговщине.

На территории комплекса также действовал небольшой приют для собак, привезенных из Бахмута и Волчанска. Работники и местные спасали животных уже во время ночного обстрела, впоследствии вывезли их в безопасное место.

Планируют ли восстанавливать конно-спортивный комплекс

Еще не закончились работы по ликвидации очагов возгораний, а работники уже пришли чинить то, что можно. Они верят, что удастся восстановить конно-спортивную школу.

Будем восстанавливаться, будем побеждать, будем дальше жить, будем воспитывать детей, традиции, национальные истории. Я, как и все, надеюсь, что так оно будет. Видите, вот там людям по 70 лет, а они на крышу вылезли. В другое время и сил нет, ноги не сгибаются,

– сказал руководитель конно-спортивного комплекса Николай Петрушко.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко рассказал, что вкладывались чрезвычайные усилия для восстановления школы после деоккупации Харьковской области.

Это был реабилитационный центр для наших детишек, которые пережили страшные времена войны. Сюда перевезли лошадей, которые пережили оккупацию. А неделю назад враг нанес удар, разрушил свинарник. С помощью ректора биотехнологического университета, волонтеров и работников конно-спортивной школы животные были вывезены на безопасную территорию,

– подчеркнул он.

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