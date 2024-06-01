Це уже не перший удар по освітньому закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих людей та тварин. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала на місці влучання і поспілкувалася з працівниками комплексу та місцевою владою.

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Що було на території комплексу

Знищена росіянами будівля кінного комплексу не мала жодного відношення до військової інфраструктури. Після звільнення Харківщини від російських окупантів цей заклад почав відновлюватись.

З-поміж іншого, тут проводили іпотерапію та інші реабілітаційні заходи для дітей. Дивом збереглися кубки та медалі, мабуть, рятувальники змогли не допустити вогонь до кількох приміщень. Інші – на жаль, зруйновані.

Напередодні травневого наступу на північ Харківщини, співробітники закладу та небайдужі люди евакуювали понад 30 академічних та спортивних коней, яких прихистили у селі Дідівці на Чернігівщині.

На території комплексу також діяв невеликий притулок для собак, привезених з Бахмута та Вовчанська. Працівники та місцеві рятували тварин уже під час нічного обстрілу, згодом вивезли їх у безпечне місце.

Чи планують відновлювати кінно-спортивний комплекс

Ще не закінчилися роботи з ліквідації осередків загорянь, а працівники уже прийшли лагодити те, що можна. Вони вірять, що вдасться відбудувати кінно-спортивну школу.

Будемо відновлюватись, будемо перемагати, будемо далі жити, будемо виховувати дітей, традиції, національні історії. Я, як і всі, сподіваюся, що так воно буде. Бачите, ось там людям по 70 років, а вони на дах вилізли. В інший час і сил немає, ноги не згинаються,

– сказав керівник кінно-спортивного комплексу Микола Петрушко.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко розповів, що вкладалися надзвичайні зусилля для відновлення школи після деокупації Харківської області.

Це був реабілітаційний центр для наших діточок, які пережили страшні часи війни. Сюди перевезли коней, які пережили окупацію. А тиждень тому ворог завдав удару, зруйнував свинарник. За допомогою ректора біотехнологічного університету, волонтерів та працівників кінно-спортивної школи тварини були вивезені на безпечну територію,

– наголосив він.

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