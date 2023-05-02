"Олексій, it's impossible": Резніков згадав, як Україні не обіцяли озброєння, але все надали

Міністр оборони України пояснив, чому США так коливаються з рішенням надати Україні авіацію. При цьому він переконаний, що цей момент настане.

В ефірі національного телемарафону Олексій Резніков висловив впевненість, що Україна отримає сучасну бойову авіацію. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

"Це неможливо", – казали майже про всю західну зброю, якою ми зараз воюємо

Резніков розповів, що пройшов всю еволюцію від слів американських союзників "Олексій, це неможливо".

Те, що неможливо сьогодні, стане можливим завтра,

– сказав Резніков.

Він розповів, що спершу йому відмовляли в запитах на всю важливу для нас зброю, яку він просив. До прикладу, коли він став міністром оборони, то першим, що він попросив, це були "Стінгери". Спершу йому говорили "it's impossible", проте через 2 місяці бажані "Стінгери" вже прибули до України.

У березні він просив артилерію калібру 155 міліметрів – спершу також відмовляли, у травні вони вже прибули. Далі були "Хаймарси" та "МЛРС" – союзники говорили, що це все "нереально", проте в липні Україна отримала це все та навіть більше. "Патріоти" теж здавались чимось неможливим, а зараз вони вже на бойовому чергуванні.

Тож Олексій Резніков переконаний, що Україна таки отримає бажані літаки 4++ покоління.

Чому Захід зволікає з важливим рішенням

Олексій Резніков пояснив, що Сполучені Штати "дуже практичні в прийнятті своїх рішень" та дуже відповідально ставляться до того, що нам дати. Так, нам авіація необхідна на вже, адже кожен день зволікання коштує життів наших захисників або мирних українців. Проте союзники повинні для себе все зважити.

Коли Пентагон надає нам будь-яку зброю, він знає, що буде підтримувати її й допомагати з її оновленням, щоб вона служила якомога довше та була в бойовому стані.

Вони знають, що як приймуть рішення дати нам бойові літаки, то треба буде підтримувати їх в бойовому стані й забезпечувати їх зброєю належно: ракетами, бомбами й так далі. Це дуже недешева історія, це найдорожча історія,

– пояснив Резніков.

Також їм потрібно визначитись, чи дадуть вони нам свої літаки, або ж доведеться виготовляти нові. У першому випадку авіацію потрібно буде переформатовувати, на друге потрібно більше часу.

При цьому для Штатів це важке рішення через вартість такої підтримки. До прикладу, якщо лише один "Патріот" коштує 1 мільярд доларів без обслуговування та ракет, то один F-16 вартує близько 20 мільярдів. Тобто 10 літаків коштують 200 мільярдів. І це без урахування ракет, запчастин, які треба постійно оновлювати тощо. На таку велику допомогу потрібен дозвіл Конгресу, тобто платників податків.

При цьому Сполучені Штати не можуть зменшити рівень тієї допомоги, яку вже надають, адже хочуть нашої перемоги.

Вони свідомо, відповідально, хочуть дійти до фінішу цього марафону, саме до перемоги України. Це точно вони свідомі цього,

– наголосив Резніков.