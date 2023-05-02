"Алексей, it's impossible": Резников вспомнил, как Украине не обещали вооружение, но все предоставили

Министр обороны Украины объяснил, почему США так колеблются с решением предоставить Украине авиацию. При этом он убежден, что такой момент наступит.

В эфире национального телемарафона Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит современную боевую авиацию. Об этом пишет 24 Канал.

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"Это невозможно", – говорили почти обо всем западном оружии, которым мы сейчас воюем

Резников рассказал, что прошел всю эволюцию от слов американских союзников "Алексей, это невозможно".

То, что невозможно сегодня, станет возможным завтра,

– сказал Резников.

Он рассказал, что сначала ему отказывали в запросах на все важное для нас оружие, которое он просил. К примеру, когда он стал министром обороны, то первым, что он попросил, это были "Стингеры". Сначала ему говорили "it's impossible", однако через 2 месяца желанные "Стингеры" уже прибыли в Украину.

В марте он просил артиллерию калибра 155 миллиметров – сначала тоже отказывали, в мае они уже прибыли. Дальше последовали "Хаймарсы" и "МЛРС" – союзники говорили, что это все "нереально", однако в июле Украина получила это все и даже больше. "Патриоты" тоже казались чем-то невозможным, а сейчас они уже на боевом дежурстве.

Поэтому Алексей Резников убежден, что Украина получит желаемые самолеты 4++ поколения.

Почему Запад медлит с важным решением

Алексей Резников объяснил, что Соединенные Штаты "очень практичны в принятии своих решений" и очень ответственно относятся к тому, что нам дать. Да, нам авиация необходима уже, ведь каждый день промедления стоит жизней наших защитников или мирных украинцев. Однако союзники должны для себя все взвесить.

Когда Пентагон предоставляет нам любое вооружение, он знает, что будет поддерживать его и помогать с его обновлением, чтобы оно служило как можно дольше и было в боевом состоянии.

Они знают, что если примут решение дать нам боевые самолеты, то нужно будет поддерживать их в боевом состоянии и снабжать их оружием надлежащим образом: ракетами, бомбами и так далее. Это очень недешевая история, это самая дорогая история,

– объяснил Резников.

Также им нужно определиться, дадут ли они нам свои самолеты, или придется изготавливать новые. В первом случае авиацию нужно будет переформатировать, во втором нужно больше времени.

При этом для Штатов это тяжелое решение из-за стоимости такой поддержки. К примеру, если только один "Патриот" стоит 1 миллиард долларов без обслуживания и ракет, то один F-16 стоит около 20 миллиардов. То есть, 10 самолетов стоят 200 миллиардов. И это без учета ракет, запчастей, которые нужно постоянно обновлять. На столь большую помощь требуется разрешение Конгресса, то есть налогоплательщиков.

При этом Соединенные Штаты не могут снизить уровень той помощи, которую уже оказывают, ведь хотят нашей победы.

Они сознательно, ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, именно до победы Украины. Это точно они осознают это,

– подчеркнул Резников.