Миш'як, ртуть та олово: командир "Грузинського легіону" заявив, що його отруїли

Командир та засновник "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що його отруїли. За його словами, це вже третій випадок його отруєння в Україні.

Мамука Мамулашвілі воює на боці України у добровольчому формуванні, яке складається переважно з колишніх грузинських військових.

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Отруєння Мамуки Мамулашвілі

В організмі військового виявили отруйні речовини – миш'як, ртуть та олово. Результати токсикологічної експертизи отримали з лабораторії у Німеччині.

Вони (лікарі, – 24 Канал) не могли зрозуміти причину запалення, почали розслідування. Наразі токсикологічні показники знизилися. Те, що цифри були високі, це факт. Як мені пояснили, імовірно, отруйні речовини були змішані з їжею,

– розповів Мамулашвілі в інтерв'ю.

Він розповів, що його самопочуття погіршилося кілька місяців тому. Чоловік скаржився, зокрема, на біль у кишечнику. Наразі командир "Грузинського легіону", за його словами, почувається краще, рівень отруйних речовин в організмі знизився.

Сам Мамулашвілі стверджує, що це вже третя спроба його отруєння в Україні.

Що відомо про "Грузинський національний легіон"

"Грузинський легіон" було створено у 2014 році, а вже у 2016 році батальйон офіційно увійшов до складу Збройних сил України.

Раніше на запитання чому Легіон бере участь у війні на боці України Мамулашвілі відповідав, що вони уособлюють волю грузинського суспільства. За його словами сьогоднішній уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".

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