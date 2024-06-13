Миш'як, ртуть та олово: командир "Грузинського легіону" заявив, що його отруїли
Джерело:"Радіо Свобода"
Командир та засновник "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що його отруїли. За його словами, це вже третій випадок його отруєння в Україні.
Мамука Мамулашвілі воює на боці України у добровольчому формуванні, яке складається переважно з колишніх грузинських військових.
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Отруєння Мамуки Мамулашвілі
В організмі військового виявили отруйні речовини – миш'як, ртуть та олово. Результати токсикологічної експертизи отримали з лабораторії у Німеччині.
Вони (лікарі, – 24 Канал) не могли зрозуміти причину запалення, почали розслідування. Наразі токсикологічні показники знизилися. Те, що цифри були високі, це факт. Як мені пояснили, імовірно, отруйні речовини були змішані з їжею,
– розповів Мамулашвілі в інтерв'ю.
Він розповів, що його самопочуття погіршилося кілька місяців тому. Чоловік скаржився, зокрема, на біль у кишечнику. Наразі командир "Грузинського легіону", за його словами, почувається краще, рівень отруйних речовин в організмі знизився.
Сам Мамулашвілі стверджує, що це вже третя спроба його отруєння в Україні.
Що відомо про "Грузинський національний легіон"
"Грузинський легіон" було створено у 2014 році, а вже у 2016 році батальйон офіційно увійшов до складу Збройних сил України.
Раніше на запитання чому Легіон бере участь у війні на боці України Мамулашвілі відповідав, що вони уособлюють волю грузинського суспільства. За його словами сьогоднішній уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".
В Грузії набув чинності закон про "іноагентів"
- Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року.
Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".
Тепер, як зазначає мін'юст Грузії та національне агентство публічного реєстру мають протягом 60 днів створити перелік організацій, яких грузинська влада вважає "іноземними агентами". До цього списку мають увійти неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20% фінансування з-за кордону.