Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року, передає 24 Канал.

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Реєстр мають створити протягом 60 днів

Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".

Тепер, як зазначає мін'юст Грузії та національне агентство публічного реєстру мають протягом 60 днів створити перелік організацій, яких грузинська влада вважає "іноземними агентами". До цього списку мають увійти неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20% фінансування з-за кордону.

Через цей закон раніше спалахували масові протести, однак його все одно ухвалили. На закон наклала вето президент Грузії Саломе Зурабішвілі, проте грузинський парламент зміг подолати його простою більшістю.

Критики норми нагадують, що закон списано з аналогічного російського.

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