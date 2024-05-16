Якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, то Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ. Цю заявку держава подала у березні 2022 року.
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Далі мала б бути рекомендація
Заяву на вступ до ЄС Грузія подала за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У грудні 2023 року набула статусу кандидата.
Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.
Однак у Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде. Про це розповіли три джерела в дипломатичних колах ЄС. Подібну заяву напередодні зробив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
У Грузії через ухвалення закон про "іноагентів" спалахнули протести
- Депутати, які проголосували за закон "Про іноземний вплив" покинули будівлю. Поліція почала точкові затримання активістів. Частині протестувальників вдалося прорвати лінію захисту поліції.
- Міністерство внутрішніх справ офіційно попереджає мітингувальників про покарання за "непокору законним вимогам співробітників поліції" і готовність застосувати спецзасоби. У мережу потрапило відео, як протестувальники прориваються до будівлі парламенту.
- Раніше через закон про "іноагентів" вже спалахували протести, однак парламент все одно ухвалив закон.