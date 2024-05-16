Якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, то Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ. Цю заявку держава подала у березні 2022 року.

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Далі мала б бути рекомендація

Заяву на вступ до ЄС Грузія подала за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У грудні 2023 року набула статусу кандидата.

Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.

Однак у Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде. Про це розповіли три джерела в дипломатичних колах ЄС. Подібну заяву напередодні зробив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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